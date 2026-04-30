  Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»

Смедли предложил Ферстаппену уйти из «Ред Булл».

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» Роб Смедли полагает, что уход из «Ред Булл» станет рациональным решением для Макса Ферстаппена.

«Хватает ли у Макса терпения, чтобы ждать, пока все наладится? Мой ответ: нет. Добавил бы, что он и не должен быть терпеливым.

Он спортсмен и находится на пике карьеры. Безусловно, прямо сейчас Макс – лучший пилот. Макса можно единодушно признать сильнейшим гонщиком в 2026 году. Нет сомнений, что сейчас он на абсолютном пике карьеры. Это не будет длиться вечно.

Он не должен быть терпеливым. Ему просто нужно уйти туда, где предложат болид лучше, и рискнуть. Боюсь, о преданности речи уже не идет. Так все устроено со спортсменами и гонщиками», – поделился рассуждениями Смедли в подкасте High Performance Racing.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
А куда ему идти? Вариантов у него ровно ноль.
Тапку всего 28, еще лет 10 гоняться на пике, при желании
