Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»

Смедли предложил Ферстаппену уйти из «Ред Булл».

Бывший инженер «Феррари », «Уильямса » и «Джордана » Роб Смедли полагает, что уход из «Ред Булл» станет рациональным решением для Макса Ферстаппена .

«Хватает ли у Макса терпения, чтобы ждать, пока все наладится? Мой ответ: нет. Добавил бы, что он и не должен быть терпеливым.

Он спортсмен и находится на пике карьеры. Безусловно, прямо сейчас Макс – лучший пилот. Макса можно единодушно признать сильнейшим гонщиком в 2026 году. Нет сомнений, что сейчас он на абсолютном пике карьеры. Это не будет длиться вечно.

Он не должен быть терпеливым. Ему просто нужно уйти туда, где предложат болид лучше, и рискнуть. Боюсь, о преданности речи уже не идет. Так все устроено со спортсменами и гонщиками», – поделился рассуждениями Смедли в подкасте High Performance Racing.

