Тото Вольфф: «Пелотон будет плотнее в Майами, ожидает «Мерседес»

«Мерседес» предполагает серьезную борьбу в Майами.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался перед Гран-при Майами.

«После месяца без гонок мы готовы вернуться на трассу.

Во время перерыва мы честно анализировали первые гонки, занимались своими проблемами и продолжали поднимать планку. Мы здорово начали сезон, но это мало что значит, если стоишь на месте.

Мы также знаем, что соперники эффективно воспользуются этим периодом для того, чтобы улучшить свои болиды и лучше в них разобраться, так что ожидаем, что пелотон будет плотнее в Майами. Такова реальность «Ф-1». Мы не просто приветствуем такой вызов – мы обязаны его принять», – заявил Вольфф.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
А в субботу Тото скажет, что «команда собралась», а он «шокирован скоростью Мерседес».
Опять нужны уроки русского языка. Правильная конструкция предложения: "Мерседес" ожидает, что в Майами пелотон будет плотнее.
