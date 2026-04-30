Алекс Албон о 14 котах: «У меня большой фан-клуб, пусть не все из них люди»

Албон рассказал о жизни с домашним зоопарком.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мыслями о 14 котах, которые живут у него дома. Кроме того, у тайца есть собаки и лошади.

«У меня большой фан-клуб. Пусть не все из них люди.

Это такой хаос, но жизнь с котами успокаивает. Успокаивающий хаос – можно так сказать», – заявил Албон.

Алекс ответил, может ли подняться на первый подиум в «Уильямсе» с 14 кошками:

«Не думаю, что нам выдадут столько пропусков в паддок «Ф-1», чтобы всех их взять».

Албон посвятил своим кошкам шлем для Гран-при Великобритании

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
