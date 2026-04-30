Алекс Албон о 14 котах: «У меня большой фан-клуб, пусть не все из них люди»
Албон рассказал о жизни с домашним зоопарком.
Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился мыслями о 14 котах, которые живут у него дома. Кроме того, у тайца есть собаки и лошади.
«У меня большой фан-клуб. Пусть не все из них люди.
Это такой хаос, но жизнь с котами успокаивает. Успокаивающий хаос – можно так сказать», – заявил Албон.
Алекс ответил, может ли подняться на первый подиум в «Уильямсе» с 14 кошками:
«Не думаю, что нам выдадут столько пропусков в паддок «Ф-1», чтобы всех их взять».
Албон посвятил своим кошкам шлем для Гран-при Великобритании
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
