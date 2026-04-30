  Отмар Сафнауэр: «Алонсо вполне может остаться в «Ф-1», пока обыгрывает Стролла»
Отмар Сафнауэр: «Алонсо вполне может остаться в «Ф-1», пока обыгрывает Стролла»

Алонсо будет в «Ф-1», пока побеждает Стролла, предположил Сафнауэр.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр считает, что на решение пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо окажет влияние борьба с напарником Лансом Строллом.

«Надо помнить: если у тебя нет болида, который позволяет побеждать, ты должен обыгрывать только напарника. И пока он обыгрывает напарника, он вполне может остаться, на мой взгляд.

Что, если [Эдриан Ньюи] создаст машину для побед через два года, а он уже уйдет? Я бы на его месте кусал локти. Конечно, пока он еще способен гоняться.

Посмотрите на историю: «Хонда» выигрывала титулы – даже в последние сезоны, так? Эдриан Ньюи тоже выигрывал титулы в последние сезоны.

И вот они вместе. Если допускаешь, что за два года можно с этим разобраться, тебе не захочется уходить сейчас. Хотя решить все проблемы будет сложно», – отметил эксперт в подкасте High Performance Racing.

Джолион Палмер: «Алонсо времен «Феррари» – самый близкий к совершенству пилот, которого мы видели»

В паддоке допускают уход Хэмилтона, Ферстаппена и Алонсо и возвращение Цуноды после сезона-2026 (Роберто Кинкеро)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
