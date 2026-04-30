«У птиц, похоже, чувств больше». Организация, выступающая за права животных, раскритиковала Грожана за отсутствие эмпатии после столкновения с птицей
Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») негативно оценила слова гонщика «Индикара» Ромена Грожана.
Структура, позиционирующая себя как борющуюся за права животных, неоднократно сталкивалась с критикой за провокационные методы работы, в том числе со стороны других зоозащитников.
В практике перед гонкой «500 миль Индианаполиса» пилот столкнулся с птицей на скорости около 370 км/ч, после чего с иронией высказался об инциденте.
«У меня до сих пор кровь на гоночном комбинезоне, ошметки птицы на дуге безопасности. Я уже не видел, куда направляюсь – аэроскрин был залит.
Шлем воняет, сиденье воняет. На обед я не стал брать курицу, просто прошел мимо», – заявил француз.
Мими Бекхечи, старший вице-президент PETA по Великобритании и Европе, отреагировала на комментарий Грожана:
«Ромену Грожану стоит надеяться, что он не провалит свою следующую гонку так же, как провалил базовую проверку на эмпатию.
У птиц, похоже, чувств больше, чем у Грожана, учитывая то, что его, по всей видимости, больше волновала своя машина, шлем и комбинезон, которые можно заменить, чем то, что он сбил ни о чем не подозревавшую птицу.
Мы можем предложить ему не просто отказаться от курицы на обед, а полностью перестать вредить птицам или любым другим животным, чья жизнь на фермах и ужасная смерть на бойнях – сплошной ад.
PETA France вышлет Грожану растительный заменитель курицы, чтобы помочь перейти на веганский стиль жизни».
BLM - birds lifes matter!
зоошиза, как всегда, в своём репертуаре
p.s. ого, она и сюда добралась, оказывается)
отстреливается минусами в истерике)