  «У птиц, похоже, чувств больше». Организация, выступающая за права животных, раскритиковала Грожана за отсутствие эмпатии после столкновения с птицей
«У птиц, похоже, чувств больше». Организация, выступающая за права животных, раскритиковала Грожана за отсутствие эмпатии после столкновения с птицей

PETA выступила против Грожана за высказывания после столкновения с птицей.

Организация PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное отношение к животным») негативно оценила слова гонщика «Индикара» Ромена Грожана.

Структура, позиционирующая себя как борющуюся за права животных, неоднократно сталкивалась с критикой за провокационные методы работы, в том числе со стороны других зоозащитников.

В практике перед гонкой «500 миль Индианаполиса» пилот столкнулся с птицей на скорости около 370 км/ч, после чего с иронией высказался об инциденте.

«У меня до сих пор кровь на гоночном комбинезоне, ошметки птицы на дуге безопасности. Я уже не видел, куда направляюсь – аэроскрин был залит.

Шлем воняет, сиденье воняет. На обед я не стал брать курицу, просто прошел мимо», – заявил француз.

Мими Бекхечи, старший вице-президент PETA по Великобритании и Европе, отреагировала на комментарий Грожана:

«Ромену Грожану стоит надеяться, что он не провалит свою следующую гонку так же, как провалил базовую проверку на эмпатию.

У птиц, похоже, чувств больше, чем у Грожана, учитывая то, что его, по всей видимости, больше волновала своя машина, шлем и комбинезон, которые можно заменить, чем то, что он сбил ни о чем не подозревавшую птицу.

Мы можем предложить ему не просто отказаться от курицы на обед, а полностью перестать вредить птицам или любым другим животным, чья жизнь на фермах и ужасная смерть на бойнях – сплошной ад.

PETA France вышлет Грожану растительный заменитель курицы, чтобы помочь перейти на веганский стиль жизни».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Сегодня утром я выходил на работу из дома и увидел раздавленного голубя. Волна эмпатии нахлынула на меня, слёзы потекли ручьём. На автопилоте побрёл обратно домой и написал начальнику, что сегодня не смогу работать.
А курицу на обед съел ?
У него алиби. Он плакал во время еды.
Больные люди
Лицемеры. Стейки уплетают так, что шум стоит
Комментарий скрыт
видимо, Грожану надо было на скорости 370 км/ч остановиться и встать на одно колено перед тем, что осталось от птицы
BLM - birds lifes matter!
зоошиза, как всегда, в своём репертуаре
p.s. ого, она и сюда добралась, оказывается)
отстреливается минусами в истерике)
Чел, ты буквально не смог прочесть новость, а сразу побежал в комментарии вести борьбу с "зоошизой" ))) Грожану никто не предъявляет, что он сбил птицу. Тут вопрос в том, что он мог бы не шутить на эту тему. Безотносительно деятельности этой организации.
Ждем в комментах защитников комаров, тараканов и мух, у которых, несомненно, больше чувств, чем у спортсменов...
Я когда курицу ем, всегда ей сочувствую. У меня к ним симпатия.
А должна быть эмпатия, вы все делаете неправильно!
Такой чушью можно заниматься только при невероятном избытке свободного времени.
И при отсутствии реальных проблем и вызовов жизни.
Плохо чтоли? Высокий уровень жизни. Проблемы животных выше базовых потребностей.
Наша реальность всё больше превращается в саркастическую комедию урвоня "Идиократия"
Эти зоозащитники любят говорить: "вот человека не жалко, а птичку жалко - она не предаст" - и т.д. Проявляли ли они эмпатию к Грожану после Бахрейна? У него теперь пожизненная индульгенция на любые шутки про смерть
Вчера убил комара, скорбим всей семьёй. Решил продать квартиру и пожертвовать все деньги в фонд защиты комаров. Пойду в лес и публично раскаюсь перед комариной диаспорой за свой непростительный поступок. Надеюсь, они меня простят.
Правильно, покайся перед незалежными комарами и заплати им репарации своей кровью!
И это мы еще не знаем, сколько он жуков-павуков раздавил своими колесами. Убийца!
Сколько же бесполезных организаций в мире. 🤦‍♂️
Сказал чувак, который только под этой новостью оставил 3 (как минимум) бесполезных комментария. Не переоцениваешь ли ты свою значимость, полезный ты наш?)
Сказал чувак который оставил коммент под тем, про кого заявил что тот переоценивает свою значимость))
