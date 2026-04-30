  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ди Грасси завершит карьеру в конце 2026 года. Бразилец выступал в «Ф-1», WEC и стал чемпионом «Формулы E»
0

Ди Грасси завершит карьеру в конце 2026 года. Бразилец выступал в «Ф-1», WEC и стал чемпионом «Формулы E»

Ди Грасси объявил о завершении гоночной карьеры.

Пилот «Ямахи» в «Формуле E» Лукас ди Грасси сообщил, что завершит карьеру гонщика после сезона-2025/2026.

«Это не конец пути, а начало новой главы.

Автоспорт был частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Он дал мне дисциплину и стойкость еще до того, как я осознал, зачем они нужны, и подарил смысл в те моменты, когда путь вперед казался совершенно неясным.

Я глубоко благодарен своей семье, которая поддерживала меня с первого же дня. Каждая жертва, каждое трудное решение, каждый момент вдали от дома с тех пор, как мне исполнилось 17, каждая победа и каждое поражение были прожиты с ними. Без их любви, терпения и веры ничто из этого не было бы возможно. У меня чудесная жена и дети, которые помогли мне принять это решение.

Особая благодарность «Формуле E», где я провел последние 14 лет в окружении выдающихся людей – людей, которые начали с заметок на салфетках и создали невероятный чемпионат, людей, которых я считаю своей семьей. «Формула E» – мой дом, а мой дом – «Формула E».

Этому решению сопутствуют эмоции, но также внутреннее спокойствие. У любой прекрасной гонки есть последний круг, и я хочу, чтобы мой прошел с той же интенсивностью, самоотдачей и страстью, которые привели меня сюда.

Я выложусь по полной в последних гонках 2026 года», – написал ди Грасси.

Бразилец выступал в «Формуле-1» в 2010 году за «Верджин». Также 41-летний пилот известен по чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC), где участвовал в 2012-2016 годах с «Ауди», став вице-чемпионом в 2016-м. На «24 часах Ле-Мана» ди Грасси один раз финишировал вторым и дважды – третьим.

В «Формуле E» Лукас выступает с сезона-2014/2015. Пилот стал чемпионом электросерии в сезоне-2016/2017 в составе «Абт-Ауди».

«Просто зверюга, супербыстрая!» Электрогонки почти сравнялись с «Ф-1» и зовут Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Лукаса ди Грасси
Абт Спортслайн
logoАуди
logoЛукас ди Грасси
logoWEC
logoФормула E
Ямаха
logoФормула-1
logo24 часа Ле-Мана
Верджин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Я не против дождя, но в Майами очень трудно на мокрой трассе»
9 минут назад
Лоран Мекьес о дисквалификации Аджара: «Ред Булл» ошибся. Команда приносит Изаку извинения»
19 минут назад
Гран-при Майами-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
27 минут назад
Формула Е. Эванс выиграл вторую гонку в Берлине, Верляйн возглавил личный зачет
57 минут назад
Формула-2. Майами. Мини выиграл дождевую гонку, Беганович – 2-й, Камара – 3-й, сошло 7 машин
сегодня, 15:04
Аджар начнет Гран-при Майами с пит-лейн
сегодня, 14:34
Фернандо Алонсо: «Только «Феррари» ездила в дождевых условиях на новых болидах. Остальным придется осваиваться по ходу дела»
сегодня, 14:04
На трассе в Майами убрали предупреждение о необходимости найти укрытие из-за грозы
сегодня, 13:26Фото
Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»
сегодня, 12:59
На трассе в Майами началась гроза. Людей призывают укрыться в безопасном месте
сегодня, 12:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем