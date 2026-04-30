Ди Грасси завершит карьеру в конце 2026 года. Бразилец выступал в «Ф-1», WEC и стал чемпионом «Формулы E»

Ди Грасси объявил о завершении гоночной карьеры.

Пилот «Ямахи» в «Формуле E» Лукас ди Грасси сообщил, что завершит карьеру гонщика после сезона-2025/2026.

«Это не конец пути, а начало новой главы.

Автоспорт был частью моей жизни столько, сколько я себя помню. Он дал мне дисциплину и стойкость еще до того, как я осознал, зачем они нужны, и подарил смысл в те моменты, когда путь вперед казался совершенно неясным.

Я глубоко благодарен своей семье, которая поддерживала меня с первого же дня. Каждая жертва, каждое трудное решение, каждый момент вдали от дома с тех пор, как мне исполнилось 17, каждая победа и каждое поражение были прожиты с ними. Без их любви, терпения и веры ничто из этого не было бы возможно. У меня чудесная жена и дети, которые помогли мне принять это решение.

Особая благодарность «Формуле E», где я провел последние 14 лет в окружении выдающихся людей – людей, которые начали с заметок на салфетках и создали невероятный чемпионат, людей, которых я считаю своей семьей. «Формула E» – мой дом, а мой дом – «Формула E ».

Этому решению сопутствуют эмоции, но также внутреннее спокойствие. У любой прекрасной гонки есть последний круг, и я хочу, чтобы мой прошел с той же интенсивностью, самоотдачей и страстью, которые привели меня сюда.

Я выложусь по полной в последних гонках 2026 года», – написал ди Грасси.

Бразилец выступал в «Формуле-1» в 2010 году за «Верджин». Также 41-летний пилот известен по чемпионату мира по гонкам на выносливость (WEC ), где участвовал в 2012-2016 годах с «Ауди», став вице-чемпионом в 2016-м. На «24 часах Ле-Мана» ди Грасси один раз финишировал вторым и дважды – третьим.

В «Формуле E» Лукас выступает с сезона-2014/2015. Пилот стал чемпионом электросерии в сезоне-2016/2017 в составе «Абт-Ауди ».

«Просто зверюга, супербыстрая!» Электрогонки почти сравнялись с «Ф-1» и зовут Ферстаппена