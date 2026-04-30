Турбомотор V8 с существенно сниженной долей гибрида – предпочтительный вариант на 2031-й в первых обсуждениях (AMuS)

В «Ф-1» могут заметно снизить долю гибрида и вернуть V8.

Издание Auto Motor und Sport сообщило о первых обсуждениях моторного регламента на сезон-2031 между ФИА , «Формулой-1» и производителями.

На ранней стадии дискуссий предпочтительным вариантом является турбомотор V8 со стандартным блоком MGU-K. Долю гибридной составляющей планируют существенно снизить в сравнении с текущими правилами. Предполагается, что ДВС, как и прежде, будет работать на «зеленом» топливе.

Ранее стало известно, что с регламентом-2031 должны определиться до конца текущего года. По словам технического директора ФИА по «формульным» сериям Жана Моншо, решение могут принять еще быстрее – в ближайшие два-три месяца.

