Валттери Боттас: «В 2014-м морил себя голодом. «Уильямс» предложил сбросить 5 кг, я подумал: «Почему не 10?» Я вымотал себя до предела – психологически и физически»

Боттас рассказал, как изнурял себя голодом и был вынужден обратиться к психологу.

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас сообщил о психологических проблемах, которые испытывал, когда выступал за «Уильямс» в 2014 году.

«Тогда вся моя личность была завязана на гонках. Мне было пофигу на все остальное. Само по себе это не проблема – до поры до времени. А в 2014-м это стало большой проблемой.

Я начал фактически морить себя голодом. Сначала это была простая диета. После моего дебютного сезона мы отправились на зимний перерыв, и «Уильямс» предполагал, что болид 2014 года будет с перевесом. Тогда еще не было правила по минимальной массе гонщика с сиденьем, и команда предложила мне сбросить пять килограммов.

А когда передо мной ставят четкую цель, я начинаю быть одержимым ей. Вы предлагаете мне сбросить пять килограммов за два месяца, а мозг думает: «Пять? Почему не десять? Машина станет еще быстрее».

Для меня это было своего рода игрой. Каждое утро я просыпался и взвешивался, и, если число на весах снижалось, я испытывал глубокое удовлетворение. Я возвращался после 90-минутной пробежки и съедал брокколи на пару – просто для того, чтобы у меня хватило энергии на еще одну 90-минутную пробежку.

После двух месяцев движения по этой спирали мои нервы были на пределе. Я вставал в четыре утра без будильника. Сердце выскакивало из груди. Я чувствовал всю эту энергию и думал: «Это так прекрасно. Есть столько времени на тренировки».

Я словно подсел на это. «Я никогда не чувствовал себя лучше!» Ха. Абсолютная иллюзия. На самом деле я вставал так рано, потому что тело было в режиме истощения.

Хуже всего то, что по утрам я смотрел в зеркало, видел свой силуэт и был так доволен, что мое отражение становится все худее. Речь уже шла не о гонках.

Даже не знаю, сколько я сбросил за эти два месяца. Я выглядел болезненно. И, конечно, после всего, через что я прошел, мы вернулись к тестам, и что, как вы думаете, произошло? Чертова машина оказалась с недовесом. Добро пожаловать в «Ф-1».

Все было настолько плохо, что на тренировках я начал ощущать перебои в работе сердца, и мой тренер знал, что что-то не так. Но я так долго жил в режиме отрицания. Я продолжал говорить людям, что все в порядке.

И только очень и очень темный день, когда мой бывший напарник Жюль Бьянки разбился в Сузуке, стал поворотным.

Помню, как я возвращался домой из Японии, и мы все знали, что ситуация очень плохая, Жюль в коме. Я сидел в самолете и просто чувствовал, что ничто больше не имеет для меня значения. Помню, моя бывшая девушка прислала сообщение, пожелав счастливого полета, а я подумал: «Если самолет разобьется, какая разница? Я исчезну, и все это закончится».

Ничто больше не приносило мне радости. Помню, бывшая спросила, испытываю ли я страх в болиде, ведь это так опасно, и я ответил: «Нет. Если я погибну, значит, погибну».

В тот момент я почувствовал, что мне действительно все равно, что со мной случится. Я проводил отличный сезон, но этого было недостаточно. Вскоре я решил обратиться за помощью, начал посещать психолога и наконец признал, что я не в порядке. Это стало большим облегчением – просто сказать это кому-то.

Анализы крови были безумными, показатели скакали. Мои гормоны и нервная система были в полном беспорядке. Я вымотал себя до предела – психологически и физически», – написал Боттас.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Players’ Tribune
Фанатизм- это страшно.
