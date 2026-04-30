Фото
11

«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами

Команда «Рейсинг Буллз» подготовила особую расцветку для Гран-при Майами.

Коллектив выбрал солнечно-желтый оттенок для ливреи, а также показал специальную форму Лиама Лоусона и Арвида Линдблада.

«Желтый цитрусовый узор передает сложную текстуру мякоти фрукта, создавая свежий образ, который объединяет спортивные результаты с энергией Гран-при Майами», – подчеркнули в «Рейсинг Буллз».

«Альпин» показала ливрею для Гран-при Майами

Ферстаппен показал специальный шлем для Гран-при Майами

Фото: сайт команды «Рейсинг Буллз»; соцсети команды «Рейсинг Буллз»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
logoстиль
logoФормула-1
logoАрвид Линдблад
ливреи
logoЛиам Лоусон
logoРейсинг Буллз
Гран-при Майами
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Красота 👍
На Джордан похоже. Даже бык на правильном месте
Давно на гран-при не было машин желтого цвета, выглядит классно.
Пока это топ сезона
Красота. Всегда бы так.
Вау! Прекрасно!
Надеюсь на трассе такой же эффект будет!!!
👏👏👏👏👏👏
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен: «Я не против дождя, но в Майами очень трудно на мокрой трассе»
8 минут назад
Лоран Мекьес о дисквалификации Аджара: «Ред Булл» ошибся. Команда приносит Изаку извинения»
18 минут назад
Гран-при Майами-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 20:00
26 минут назад
Формула Е. Эванс выиграл вторую гонку в Берлине, Верляйн возглавил личный зачет
56 минут назад
Формула-2. Майами. Мини выиграл дождевую гонку, Беганович – 2-й, Камара – 3-й, сошло 7 машин
сегодня, 15:04
Аджар начнет Гран-при Майами с пит-лейн
сегодня, 14:34
Фернандо Алонсо: «Только «Феррари» ездила в дождевых условиях на новых болидах. Остальным придется осваиваться по ходу дела»
сегодня, 14:04
На трассе в Майами убрали предупреждение о необходимости найти укрытие из-за грозы
сегодня, 13:26Фото
Льюис Хэмилтон: «Меня не устраивает симулятор «Феррари». Пожалуй, пока откажусь от него»
сегодня, 12:59
На трассе в Майами началась гроза. Людей призывают укрыться в безопасном месте
сегодня, 12:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем