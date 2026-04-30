«Рейсинг Буллз» представили солнечно-желтую ливрею для Гран-при Майами
Команда «Рейсинг Буллз» подготовила особую расцветку для Гран-при Майами.
Коллектив выбрал солнечно-желтый оттенок для ливреи, а также показал специальную форму Лиама Лоусона и Арвида Линдблада.
«Желтый цитрусовый узор передает сложную текстуру мякоти фрукта, создавая свежий образ, который объединяет спортивные результаты с энергией Гран-при Майами», – подчеркнули в «Рейсинг Буллз».
Фото: сайт команды «Рейсинг Буллз»; соцсети команды «Рейсинг Буллз»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Рейсинг Буллз»
Надеюсь на трассе такой же эффект будет!!!