Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2026

Расклады в личном и командном зачетах «Ф-1» после спринта на Гран-при Майами.

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Майами 1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 75 очков 2. Джордж Расселл («Мерседес») – 68 3. Шарль Леклер («Феррари») – 55 4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 43 5. Ландо Норрис («Макларен») – 33 6. Оскар Пиастри («Макларен») – 28 7. Оливер Бермэн («Хаас») – 17 8. Пьер Гасли («Альпин») – 16 9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 16 10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 10 11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4 12. Изак Аджар («Ред Булл») – 4 13. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2 14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2 15. Эстебан Окон («Хаас») – 1 16. Франко Колапинто («Альпин») – 1 17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0 18. Алекс Албон («Уильямс») – 0 19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0 20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0 21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0 22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0 Положение команд в Кубке конструкторов 1. «Мерседес» – 143 очка 2. «Феррари» – 98 3. «Макларен» – 61 4. «Ред Булл» – 20 5. «Хаас» – 18 6. «Альпин» – 17 7. «Рейсинг Буллз» – 14 8. «Ауди» – 2 9. «Уильямс» – 2 10. «Кадиллак» – 0 11. «Астон Мартин» – 0 Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа