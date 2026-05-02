  Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2026
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2026

Расклады в личном и командном зачетах «Ф-1» после спринта на Гран-при Майами.

Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Майами

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 75 очков

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 68

3. Шарль Леклер («Феррари») – 55

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 43

5. Ландо Норрис («Макларен») – 33

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 28

7. Оливер Бермэн («Хаас») – 17

8. Пьер Гасли («Альпин») – 16

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 16

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 10

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 4

12. Изак Аджар («Ред Булл») – 4

13. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 2

15. Эстебан Окон («Хаас») – 1

16. Франко Колапинто («Альпин») – 1

17. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

18. Алекс Албон («Уильямс») – 0

19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 143 очка

2. «Феррари» – 98

3. «Макларен» – 61

4. «Ред Булл» – 20

5. «Хаас» – 18

6. «Альпин» – 17

7. «Рейсинг Буллз» – 14

8. «Ауди» – 2

9. «Уильямс» – 2

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

Опубликовал: Михаил Ширяев
Бедный Алонсо, какое же дно... Надо привлечь руководство Астона к ответственности, за издевательства над заслуженным пенсионером.
Ответ Биомеханоид
Плачущий и вытирающий глаза долларами Вуди Харрельсон.jpg
Сейчас мы спустимся и вроде нехотя...
Пресное зрелище.
