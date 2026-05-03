732

Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Антонелли выиграл гонку «Ф-1» в Майами, Норрис и Пиастри на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл с поула, опередив соперника из «Макларена» Ландо Норриса, который лидировал по ходу заезда.

Победа стала третьей подряд для лидера сезона.

Третье место занял напарник Норриса Оскар Пиастри, опередивший Шарля Леклера из «Феррари» незадолго до финиша. Монегаска развернуло на последнем круге – гонщик Скудерии также пропустил Джорджа Расселла («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

За ходом заезда можно было следить вместе с онлайном Спортса’‘:

Сумбурный Гран-при Майами: лидировали «Феррари» и «Макларен», но выиграл все равно «Мерседес»

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

3 мая 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 57 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,264

3. Оскар Пиастри («Макларен») +27,092

4. Джордж Расселл («Мерседес») +43,051

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +48,949

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +53,753

7. Франко Колапинто («Альпин») +1.01,871

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.04,245*

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.22,072

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.30,972

11. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

13. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг

16. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2 круга

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Пьер Гасли («Альпин»)

Изак Аджар («Ред Булл»)

* – Леклер потерял шестое место из-за штрафа за срезки

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Майами-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoКарлос Сайнс
logoСерхио Перес
Кадиллак
logoЛанс Стролл
logoФернандо Алонсо
logoРед Булл
результаты
logoОскар Пиастри
logoГабриэл Бортолето
logoРейсинг Буллз
logoАрвид Линдблад
logoАстон Мартин
logoМерседес
logoФеррари
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoЭстебан Окон
logoАндреа Кими Антонелли
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoХаас
logoАлександр Албон
logoУильямс
logoПьер Гасли
logoДжордж Расселл
logoЛиам Лоусон
logoАльпин
logoМакларен
logoАуди
logoИзак Аджар
logoФранко Колапинто
logoЛандо Норрис
logoВалттери Боттас
logoНико Хюлькенберг
Гран-при Майами
732 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Максик со 2 на 5 место = гонщик дня 😃
Ответ Любезный Коссутий
Максик со 2 на 5 место = гонщик дня 😃
Мне вот интересно, зачем искать объективность в фанатском голосовании?
И такое уже неоднократно случалось, что "гонщиком дня" признают не за результат на трассе, будь то Грожан в Бахрейне 2020(за то, что выжил) или Райкконен в Абу-Даби 2021(последняя гонка в карьере)
Феррари так наобновлялись , что из 2й машины после мерсов стали 4)
То что Леклер долгое время на подиум претендовал , это скорее его заслуги , чем машины . Мотор Феррари просто дерьмо .
Ответ Brigande
Феррари так наобновлялись , что из 2й машины после мерсов стали 4) То что Леклер долгое время на подиум претендовал , это скорее его заслуги , чем машины . Мотор Феррари просто дерьмо .
Феррари второй машиной были одну гонку.
Маки разобрались с движком.
РБ "похудели". А по движку они вроде как мерсов чуть ли не превосходят.
Так что в целом вообще ничего удивительного к сожалению.
Ответ Brigande
Феррари так наобновлялись , что из 2й машины после мерсов стали 4) То что Леклер долгое время на подиум претендовал , это скорее его заслуги , чем машины . Мотор Феррари просто дерьмо .
ну пока что мерс и РБ скорей всего юзают баг регламента, посмотрим, что летом будет.
Жесть, как он всех вывозит в стену и обочины, никакой чистой борьбы
Феррари как так можно, догоняли Мерседес, а в итоге после обновлений пропустили еще и Макларен))) при этом привезли самый большой пакет обновлений )))) клоуны
Ответ Окружение Нэймера
Феррари как так можно, догоняли Мерседес, а в итоге после обновлений пропустили еще и Макларен))) при этом привезли самый большой пакет обновлений )))) клоуны
Никогда такого не было, и вот опять(с)
Ответ Окружение Нэймера
Феррари как так можно, догоняли Мерседес, а в итоге после обновлений пропустили еще и Макларен))) при этом привезли самый большой пакет обновлений )))) клоуны
Они ещё и РедБулл пропустят, четвёртая команда чемпионата как обычно
голландский таксист не может иначе ..
Ответ Streetbor
голландский таксист не может иначе ..
Будет забавно, если "таксист" выиграет гонку, а Шарля даже на подиуме не будет)
Ответ Streetbor
голландский таксист не может иначе ..
Он хоть какой-то контент делает для этого регламента, без него только на обсёры Леклера смотреть остаётся
Дирекция гонки: все инциденты с участием Ферстаппена будут рассмотрены после окончания чемпионата.
Ответ ЭЮЯ
Дирекция гонки: все инциденты с участием Ферстаппена будут рассмотрены после окончания чемпионата.
Вернее не будут рассмотрены.
Ответ ЭЮЯ
Дирекция гонки: все инциденты с участием Ферстаппена будут рассмотрены после окончания чемпионата.
После окончания карьеры.

Было бы смешно, если не было бы так грустно....
Сайнс выдал базу. Нечего добавить.
Врагов вывезу в стену, свои пропустят по приказу с мостика. Вот оно величие Макса
Максик весь уикенд хэму испортил, явно Хэм отруливал по обочинам от максика , потерял кучу мест, теперь наверное и тачка поврждена , да говорят пол секунды с круга повреждения от крашопинты.
Ответ Luca di Montezemolo
Максик весь уикенд хэму испортил, явно Хэм отруливал по обочинам от максика , потерял кучу мест, теперь наверное и тачка поврждена , да говорят пол секунды с круга повреждения от крашопинты.
Типичный таксист, чего удивляться то. Пока ракета была - летел спокойно. Как только приходится бороться - сразу все навыки куда то исчезают и снова типичный бельгийский быдлан.
Шарль сейчас по ходу гонки в другую команду уйдет
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Президент ЮАР посетит одну из гонок – ожидается новый раунд переговоров по проведению Гран-при ЮАР (RN365)
46 минут назад
Благодаря поулу и победе в Майами Антонелли установил уникальное достижение в истории «Ф-1»
сегодня, 16:17
«Ф-1» может решить вопрос с этапами в Бахрейне и Саудовской Аравии после середины августа (RacingNews365)
сегодня, 16:05
Аяо Комацу: «С нетерпением жду, когда «Хаас» привезет обновления в Канаду»
сегодня, 15:23
Лоран Мекьес о возможном переходе «Ф-1» на двигатели V8: «Я каждый день езжу в Милтон-Кейнс на «Форде», оснащенном таким мотором»
сегодня, 14:33
Эстебан Окон: «В Майами «Хаас» добился прогресса во многих областях»
сегодня, 14:24
Нико Росберг: «Уже скоро «Феррари» вернется к победам в Гран-при, я думаю»
сегодня, 14:03
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли и Ферстаппен в этом году неизбежно столкнутся друг с другом»
сегодня, 13:31
Валттери Боттас: «У «Кадиллака» пока плохо работают некоторые кнопки на руле»
сегодня, 13:27
Флавио Бриаторе: «Всегда верил в Колапинто. У него есть потенциал стать действительно отличным гонщиком»
сегодня, 12:53
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
вчера, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Рекомендуем