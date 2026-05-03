Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Антонелли выиграл гонку «Ф-1» в Майами, Норрис и Пиастри на подиуме.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли выиграл с поула, опередив соперника из «Макларена» Ландо Норриса, который лидировал по ходу заезда.

Победа стала третьей подряд для лидера сезона.

Третье место занял напарник Норриса Оскар Пиастри, опередивший Шарля Леклера из «Феррари» незадолго до финиша. Монегаска развернуло на последнем круге – гонщик Скудерии также пропустил Джорджа Расселла («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»).

За ходом заезда можно было следить вместе с онлайном Спортса'':

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

3 мая 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 57 кругов

2. Ландо Норрис («Макларен») +3,264

3. Оскар Пиастри («Макларен») +27,092

4. Джордж Расселл («Мерседес») +43,051

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +48,949

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +53,753

7. Франко Колапинто («Альпин») +1.01,871

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.04,245*

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.22,072

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.30,972

11. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг

13. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг

16. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

18. Валттери Боттас («Кадиллак») +2 круга

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Пьер Гасли («Альпин»)

Изак Аджар («Ред Булл»)

* – Леклер потерял шестое место из-за штрафа за срезки

