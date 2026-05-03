Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й

Антонелли взял поул к Гран-при Майами «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Майами.

Лидер чемпионата опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Напарник Кими Джордж Расселл стал пятым.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

2 мая 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.27,798

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,166

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,345

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,385

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,399

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,521

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,702

8. Франко Колапинто («Альпин») +0,964

9. Изак Аджар («Ред Булл») +0,991

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,012

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Карлос Сайнс («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Серхио Перес («Кадиллак»)

22. Габриэл Бортолето («Ауди»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа