  • Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й
Антонелли взял поул к Гран-при Майами «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Майами.

Лидер чемпионата опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Напарник Кими Джордж Расселл стал пятым.

Топ-10

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.27,798

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,166

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,345

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,385

5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,399

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,521

7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,702

8. Франко Колапинто («Альпин») +0,964

9. Изак Аджар («Ред Булл») +0,991

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,012

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Карлос Сайнс («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Серхио Перес («Кадиллак»)

22. Габриэл Бортолето («Ауди»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
этот чел с огнетушителем очень оперативен, надеюсь в свободное время он не пожарный) Пока разобрался все сгорело к хренам😁
Ответ Streetbor
Со словами - Что сгорит то не сгниет! Он а развалочку пошел за огнетушителем 😁
Ответ Streetbor
В основное время, он - смотритель музея.
Рассел молодец, хорошо держится, не так много сливает Кими! Я думал будет разгромней, Джорж приятно удивляет.
Киману хватило и одного круга для поула, закапывает роскошного всё глубже такими выступлениями
Ферстаппен на скрытом поуле, какая же рб команда гигачадов
Ответ Олег Карпов
Леклер их обоих на старте обойдет)
Ответ mrcrowley88@yandex.ru
Завтра дождь, причем ливень конкретный. Наверное бдут стартовать под пейскаром. Либо вообще старт отложат, нынежные владельцы сцут показывать гонки в дождь(
Кто бы там чего не говорил, а Максим хорош.
Рассел прям раз за разом уступает Кими , с давлением не справляется?
Ответ RusSt
Роскошный Джордж превращается в Бой Джорджа
Ответ Владимир
Ну или в Джорджину.
в последней попытке все посыпались и только Макс улучшил и стал 2-м..
ну и продолжайте его критиковать за самовозника..
Ответ Kudim41
Детка, это называется ветер. Макс ехал сильно позже остальных.

Но это не уменьшает его скилл
Ответ Kudim41
Хррошо.
Тото в мальце не ошибался, кажется
Ответ hypnotoad94
Приятный,талантливый,с ненадоедшим паспортом.
Ответ hypnotoad94
Малец косорезит часто, хотя скорость есть. В стабильности если прибавит, вполне будет за чемп бороться.
Когда уже Жорик будет жаловаться на регламент?)
Макс верну-у-улся :).
Ответ Z. Evdaev
Макс Красава. Но с такими проблемами на стартах, может опять пару позиций потерять
