Гран-при Майами-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в квалификации к Гран-при Майами.
Лидер чемпионата опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и гонщика «Феррари» Шарля Леклера. Напарник Кими Джордж Расселл стал пятым.
Международный автодром Майами
2 мая 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.27,798
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,166
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,345
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,385
5. Джордж Расселл («Мерседес») +0,399
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,521
7. Оскар Пиастри («Макларен») +0,702
8. Франко Колапинто («Альпин») +0,964
9. Изак Аджар («Ред Булл») +0,991
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,012
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
13. Оливер Бермэн («Хаас»)
14. Карлос Сайнс («Уильямс»)
15. Эстебан Окон («Хаас»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Серхио Перес («Кадиллак»)
22. Габриэл Бортолето («Ауди»)
Результаты трех сегментов:
ну и продолжайте его критиковать за самовозника..
Но это не уменьшает его скилл