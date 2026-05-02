Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа

Норрис выиграл спринт «Ф-1» в Майами, Пиастри и Леклер на подиуме.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис начал заезд с поула и одержал уверенную победу. На второе место вышел его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Лидер сезона Андреа Кими Антонелли финишировал четвертым после борьбы с партнером по «Мерседесу» Джорджем Расселлом, однако позже опустился на шестую строчку из-за штрафа. Гран-при Майами Международный автодром Майами 2 мая 2026 года Спринт 1. Ландо Норрис («Макларен») – 19 кругов 2. Оскар Пиастри («Макларен») +3,766 3. Шарль Леклер («Феррари») +6,251 4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,951 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,639 6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +13,777 7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +21,665 8. Пьер Гасли («Альпин») +30,525 9. Изак Аджар («Ред Булл») +35,346 10. Франко Колапинто («Альпин») +36,970 11. Эстебан Окон («Хаас») +56,972 12. Оливер Бермэн («Хаас») +57,972 13. Карлос Сайнс («Уильямс») +58,504 14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +59,358 15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.16,067 16. Серхио Перес («Кадиллак») +1,16,691 17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,626 18. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,173 19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1.29,597 Сошли: Нико Хюлькенберг («Ауди») Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») Габриэл Бортолето («Ауди») – дисквалифицирован Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2026