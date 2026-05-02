  • Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа
Пилот «Макларена» Ландо Норрис начал заезд с поула и одержал уверенную победу.

На второе место вышел его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Лидер сезона Андреа Кими Антонелли финишировал четвертым после борьбы с партнером по «Мерседесу» Джорджем Расселлом, однако позже опустился на шестую строчку из-за штрафа.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

2 мая 2026 года

Спринт

1. Ландо Норрис («Макларен») – 19 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +3,766

3. Шарль Леклер («Феррари») +6,251

4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,951

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,639

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +13,777

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +21,665

8. Пьер Гасли («Альпин») +30,525

9. Изак Аджар («Ред Булл») +35,346

10. Франко Колапинто («Альпин») +36,970

11. Эстебан Окон («Хаас») +56,972

12. Оливер Бермэн («Хаас») +57,972

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +58,504

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +59,358

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.16,067

16. Серхио Перес («Кадиллак») +1,16,691

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,626

18. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,173

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1.29,597

Сошли:

Нико Хюлькенберг («Ауди»)

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

Габриэл Бортолето («Ауди») – дисквалифицирован

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Майами-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Макларен уверенно! С машиной они лучше всех работают, теперь регламент для Тото и Жоржа будет плохим))
Эклер выражается, как Доцент из Джентльменов удачи. Этот Кими, этот нехороший человек...
Что тут сказать , обгоны не завезли . Леклер как обычно тащит , Хэмилтон как обычно тошнотит сзади , Макс сильнее напарника , Мерседес уже как будто не самовоз, что ж тем интересней .
Да даже если и завезли бы обгоны, всё равно бы никто не заметил – показ гонки, как всегда, говно.
Не понимаю почему, но прошел азарт от просмотра Ф1. Нет больше переживаний кто победит, смотришь как на рекламу или новости. Обидно, это единственный вид спорта, который смотрел постоянно, начиная с времен Миши в Феррари в нулевых.
Такая же история. Никаких переживаний. Нет езды на грани, ссань с пенсионерскими покатушками в поворотах не особо увлекает. Смотрю по инерции 😕
Ну хотя бы супер клиппинга нет. Это уже небольшой прогресс
Ну как там Хэм? Всё больше и больше нравится новый регламент?
Мотор Феррари просто шляпа . Если не добавить искомые от мерседеса 20-25 л.с , то можно забыть и про этот год .
Пока руководство не поменяют, то о сезоне можно и не вспоминать! Там даже если с мотором будет все в порядке, то найдут где накосячить.
Макс получается не зря в тапок давил
Леклер навязал борьбу обновлённому Маку и оставил позади оба Мерса, хороший результат. Forza!
А Хэмильтон?
Льюис
Ну, наконец-то дождались! Мои поздравления болельщикам ))

Как всегда - форца!
Маки красавцы, порадовали старика. Если 3-4 ГП тенденция сохранится, можно и на ЛЗ с КК замахнуться.
