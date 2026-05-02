Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й, Антонелли – 6-й после штрафа
Пилот «Макларена» Ландо Норрис начал заезд с поула и одержал уверенную победу.
На второе место вышел его напарник Оскар Пиастри, третьим финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Лидер сезона Андреа Кими Антонелли финишировал четвертым после борьбы с партнером по «Мерседесу» Джорджем Расселлом, однако позже опустился на шестую строчку из-за штрафа.
Международный автодром Майами
2 мая 2026 года
Спринт
1. Ландо Норрис («Макларен») – 19 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +3,766
3. Шарль Леклер («Феррари») +6,251
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,951
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +13,639
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +13,777
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +21,665
8. Пьер Гасли («Альпин») +30,525
9. Изак Аджар («Ред Булл») +35,346
10. Франко Колапинто («Альпин») +36,970
11. Эстебан Окон («Хаас») +56,972
12. Оливер Бермэн («Хаас») +57,972
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +58,504
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +59,358
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.16,067
16. Серхио Перес («Кадиллак») +1,16,691
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1.17,626
18. Алекс Албон («Уильямс») +1.28,173
19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1.29,597
Сошли:
Нико Хюлькенберг («Ауди»)
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
Габриэл Бортолето («Ауди») – дисквалифицирован
