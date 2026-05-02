Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис выиграл поул к спринту «Ф-1» в Майами.

В квалификации к спринту на Гран-при Майами пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и своего напарника Оскара Пиастри.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

1 мая 2026 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,869

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,222

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,239

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,370

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,592

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,624

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,749

8. Франко Колапинто («Альпин») +1,451

9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,553

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,605

Выбыли после второго сегмента:

11. Габриэл Бортолето («Ауди»)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Карлос Сайнс («Уильямс»)

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

