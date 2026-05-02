  • Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й
Норрис выиграл поул к спринту «Ф-1» в Майами.

В квалификации к спринту на Гран-при Майами пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и своего напарника Оскара Пиастри.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

1 мая 2026 года

Квалификация к спринту

Топ-10

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,869

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,222

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,239

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,370

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,592

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,624

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,749

8. Франко Колапинто («Альпин») +1,451

9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,553

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,605

Выбыли после второго сегмента:

11. Габриэл Бортолето («Ауди»)

12. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

13. Оливер Бермэн («Хаас»)

14. Карлос Сайнс («Уильямс»)

15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Валттери Боттас («Кадиллак»)

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Ждем мнение Расселла, что регламент не так уж и хорош.
Макларен наконец-то скачал нормальное программное обеспечение для мерсовского движка.
Денуву взломали
С Рутрекера скачали.)
Макларен целый месяц из гаража не вылазили, пока в Феррари Просеко попивали)
В Макларене просекли.
Все, Феррари можно сконцентрироваться на 2027)))
Нее, сразу готовиться к следующему регламенту:)
Можно и нужно бороться за текущий чемпионат. Впереди ещё директива, обновлениями уже немного прибавили
Не, рановато об этом даже думать, конечно. Но если вдруг три команды в топе будут более-менее равны, можно и регламент такой простить
Ландо вернулся!
С ним Маргарида приехала (его подруга)). Вот он и полетел.)
Маки вперед, нужна интрига в формуле. И Мерсов сдержать тоже надо, пока другие тимы подтягиваются.
Что там у Мака за чудо-труба такая, что они опять имбу в Майами привозят?
Рассел сломался несите другого
Ну что, господа, кажется, власть меняется :))
Ну что, господа, кажется, власть меняется :))
Пока все вилами по воде. Одна практика, одна боевая попытка на софтах. Ясно только одно - Рассел кажется нехило так плывет.
Но если у нас отныне будут 3 равные команды + Ферстаппен, то это будет значит, что этот регламент - мегакрутой.
