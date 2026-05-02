Гран-при Майами-2026. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й
В квалификации к спринту на Гран-при Майами пилот «Макларена» Ландо Норрис опередил лидера чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и своего напарника Оскара Пиастри.
Международный автодром Майами
1 мая 2026 года
Квалификация к спринту
Топ-10
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.27,869
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,222
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,239
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,370
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,592
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,624
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,749
8. Франко Колапинто («Альпин») +1,451
9. Изак Аджар («Ред Булл») +1,553
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,605
Выбыли после второго сегмента:
11. Габриэл Бортолето («Ауди»)
12. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
13. Оливер Бермэн («Хаас»)
14. Карлос Сайнс («Уильямс»)
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
22. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов:
Но если у нас отныне будут 3 равные команды + Ферстаппен, то это будет значит, что этот регламент - мегакрутой.