  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  Мартин Брандл: «Не уверен, что Ферстаппену будет легко найти другой вариант в случае ухода из «Ред Булл»
16

Мартин Брандл: «Не уверен, что Ферстаппену будет легко найти другой вариант в случае ухода из «Ред Булл»

Брандл сомневается в уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Максу Ферстаппену будет сложно найти место в одной из ведущих команд чемпионата в случае решения уйти из «Ред Булл».

«Да, просто «Ред Булл» не будет. Ведь Макс Ферстаппен уже открыто заявил, что хотел бы посмотреть, как в «Ред Булл» будут развивать свою машину, какие подготовят обновления…

Двигатель «Ред Булл» производит очень хорошее впечатление. Так что у них скорее проблемы с самим болидом. Опять же, посмотрим. На этой неделе «Ред Булл» должны ждать крупные изменения. Макс захочет посмотреть на то, что в «Ред Булл» смогут изменить к середине сезона, справится ли команда с адаптацией к новому регламенту.

И я в любом случае не уверен, что в данный момент Максу будет легко найти другой вариант. То есть, у «Мерседеса» есть два талантливых воспитанника в лице Расселла и Антонелли, у «Макларена» великолепный состав пилотов, которые довольно хорошо друг с другом ладят.

У «Феррари» есть Хэмилтон и Леклер. То есть место для Макса освободится, только если кто-то из этих пилотов сам его освободит. Но вот сами команды, если с ними на связь выйдут с подобным предложением, вряд ли решатся [ради Ферстаппена] выкинуть кто-то из своих гонщиков.

При этом если Ферстаппену и уходить из «Ред Булл», то только ради скорости. А значит вариант может быть только с переходом в одну из трех упомянутых команд», – рассказал Брандл.

Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoМерседес
logoФеррари
logoМакларен
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
logoМартин Брандл
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ферстапен, как и полагается всем сильным пилотам, придёт однажды в Феррари. Потому что, это игра такая, каждый должен прийти к ним и постараться вернуть их на вершину. Феттель был, но попал в эпоху доминирования ракеты Мерседес. Теперь Льюис. Макс следующий.
Ферс сейчас как Сенна в 90-х (ради которого высадили Проста в конце 93), легко может выгнать одного из своих гонщиков
Ответ Ascari
Ферс сейчас как Сенна в 90-х (ради которого высадили Проста в конце 93), легко может выгнать одного из своих гонщиков
Только сенна в 93м ведро тащил реально, а вот начало сезона показало, что без болида около лучшего Макс то ничего не может показать.....
Ответ Emil_2
Только сенна в 93м ведро тащил реально, а вот начало сезона показало, что без болида около лучшего Макс то ничего не может показать.....
Макларен 93 года был второй машиной пелотона с отличной активной подвеской не уступающей Виллиамовской. Если судите по Андретти, то зря. Майкл явно не смог адаптироваться в Ф1 (как и Занарди в 99), заменивший его Хаккинен опередил Сенну в первой же совместной квале.
лучше послушать сверчков, чем аналитику скай спортса. Просто хочется спросить брандла, из-за чего рассел сидел без контракта до последнего и в итоге получил погодовой? Про гамильтона спрашивать смысла вообще нет, там безусловный рефлекс вставания в коленно-локтевую позу. Но неужели он думает, что феррари довольны его прошлогодним перформансом типа тремя подряд невыходами из q1 за 50млн? А его подписывали как потенциально первого номера, потому что недовольны фейлами эклера.
Ответ Be_Fun
лучше послушать сверчков, чем аналитику скай спортса. Просто хочется спросить брандла, из-за чего рассел сидел без контракта до последнего и в итоге получил погодовой? Про гамильтона спрашивать смысла вообще нет, там безусловный рефлекс вставания в коленно-локтевую позу. Но неужели он думает, что феррари довольны его прошлогодним перформансом типа тремя подряд невыходами из q1 за 50млн? А его подписывали как потенциально первого номера, потому что недовольны фейлами эклера.
Ну-ка поподробнее про фейлы Леклера?))) И это пишет фанат Максима, который умудрялся три раза за уикенд болид разбить, превзойдя даже Каруна Чандхока?))
Ответ Дмитрий Воронцов
Ну-ка поподробнее про фейлы Леклера?))) И это пишет фанат Максима, который умудрялся три раза за уикенд болид разбить, превзойдя даже Каруна Чандхока?))
эклера до сих пор выколупывают из стены каждый пятый заезд, но видимо его фанатки больше в этот момент трогают себя снизу смотря его инсту, и не замечают такой небольшой особенности. Или ты думаешь, что фуры просто так притащили левайса закидывая того деньгами? Первого номера команды определяют бабки и только бабки, если гонщик устраивает команду, никогда в жизни к нему не будут подсовывать напарника с гонораром в два раза больше, если кто-то считает по-другому, он живет в своей выдуманной реальности. Положение эклера в команде сейчас такое же шаткое как и левайса. Снизу правильно написали, тапок это современный сенна, он может просто выбирать, чье место он займет на следующий год. У него достаточно медийности и авторитета чтобы критиковать фиа за неработающий регламент, пока норрис (помните такого, прошлогодний чемпион мира) не может даже вякнуть в эту сторону и читает по бумажке. Эт канеш замечательно что ты помнишь эпизоды из 2018 года, но советую на календарь чаще смотреть.
Да он прекрасно все понимает и никуда не уйдет. Если конечно за год-другой РБ не сможет вернуться в борьбу за призовую тройку, тогда может и покинет Ф1. Из очень фантастических вариантов может быть разве что Астон, но если они реально смогут серьезно прогрессировать, во-первых Фернандо уж точно потерпит годик. А во-вторых, вряд ли они смогут решить сразу столько проблем чтобы заскочить в топ, да и думаю Ньюи лично заблокирует переход.
если снизит аппетиты по зарплате, то легко найдёт
Ну, Феррари точно не станет выкидывать своего гонщика, чтобы подписать звезду-чемпиона! Никогда!))
Мне кажется, что в Италии не любят долго ждать и в Феррари легко могут расстаться с кем угодно если посчитают, что текущая ставка не срабатывает. Незаменимых в Феррари нет, как мы понимаем.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
