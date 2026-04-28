Мартин Брандл: «Не уверен, что Ферстаппену будет легко найти другой вариант в случае ухода из «Ред Булл»

Брандл сомневается в уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Максу Ферстаппену будет сложно найти место в одной из ведущих команд чемпионата в случае решения уйти из «Ред Булл».

«Да, просто «Ред Булл» не будет. Ведь Макс Ферстаппен уже открыто заявил, что хотел бы посмотреть, как в «Ред Булл» будут развивать свою машину, какие подготовят обновления…

Двигатель «Ред Булл» производит очень хорошее впечатление. Так что у них скорее проблемы с самим болидом. Опять же, посмотрим. На этой неделе «Ред Булл» должны ждать крупные изменения. Макс захочет посмотреть на то, что в «Ред Булл» смогут изменить к середине сезона, справится ли команда с адаптацией к новому регламенту.

И я в любом случае не уверен, что в данный момент Максу будет легко найти другой вариант. То есть, у «Мерседеса » есть два талантливых воспитанника в лице Расселла и Антонелли, у «Макларена » великолепный состав пилотов, которые довольно хорошо друг с другом ладят.

У «Феррари» есть Хэмилтон и Леклер. То есть место для Макса освободится, только если кто-то из этих пилотов сам его освободит. Но вот сами команды, если с ними на связь выйдут с подобным предложением, вряд ли решатся [ради Ферстаппена] выкинуть кто-то из своих гонщиков.

При этом если Ферстаппену и уходить из «Ред Булл», то только ради скорости. А значит вариант может быть только с переходом в одну из трех упомянутых команд», – рассказал Брандл.

