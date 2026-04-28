Изак Аджар о соперничестве с Ферстаппеном: «Первые гонки прошли более или менее в соответствии с ожиданиями»

Аджар оценил старт сезона за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Изак Аджар поделился мнением о том, как провел первые гонки сезона-2026, в котором он перешел в «Ред Булл».

Аджара также спросили, были ли у него некоторые опасения в связи с переходом в команду к Максу Ферстаппену .

«Были ли у меня некоторые опасения? В каком-то смысле да, разумеется, ведь смотря на разрывы между Максом и его предыдущими напарниками ты понимал, что все это довольно странно. Но в то же время я старался быть реалистом. Начал действовать новый регламент, у нас с Максом одинаковые болиды. И если я считаю, что буду хорош – значит я буду хорош, конец истории. И в контексте того, как сложились три первых Гран-при, все прошло более или менее в соответствии с ожиданиями.

Хотя понятно, что гонок пока прошло слишком мало. И машина такая, какая есть. Ей очень непросто управлять. При этом я не так уж далек от того, чтобы выжимать из нее максимум, и я доволен своими выступлениями – доволен тем, как провел три эти гонки с учетом возможностей машины, которая у меня есть», – рассказал Аджар.

