Изак Аджар о соперничестве с Ферстаппеном: «Первые гонки прошли более или менее в соответствии с ожиданиями»

Аджар оценил старт сезона за «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Изак Аджар поделился мнением о том, как провел первые гонки сезона-2026, в котором он перешел в «Ред Булл».

Аджара также спросили, были ли у него некоторые опасения в связи с переходом в команду к Максу Ферстаппену.

«Были ли у меня некоторые опасения? В каком-то смысле да, разумеется, ведь смотря на разрывы между Максом и его предыдущими напарниками ты понимал, что все это довольно странно. Но в то же время я старался быть реалистом. Начал действовать новый регламент, у нас с Максом одинаковые болиды. И если я считаю, что буду хорош – значит я буду хорош, конец истории. И в контексте того, как сложились три первых Гран-при, все прошло более или менее в соответствии с ожиданиями.

Хотя понятно, что гонок пока прошло слишком мало. И машина такая, какая есть. Ей очень непросто управлять. При этом я не так уж далек от того, чтобы выжимать из нее максимум, и я доволен своими выступлениями – доволен тем, как провел три эти гонки с учетом возможностей машины, которая у меня есть», – рассказал Аджар.

Итальянская налоговая пришла за гонщиками «Ф-1». Ждем суда и уголовных дел?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Макс Ферстаппен: «Правки регламента – пустяк, надеюсь на серьезные изменения в 2027-м»
вчера, 19:57
Карлос Сайнс: «Вряд ли найдется панацея, но все изменения правил разумные»
вчера, 19:46
Кими Антонелли: «Феррари», «Макларен», «Ред Булл» точно приблизятся к «Мерседесу» в Майами»
вчера, 19:27
Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»
вчера, 19:05
Франко Колапинто: «Недоволен комментариями Бермэна об аварии в Японии, но рад, что Оливер в порядке»
вчера, 18:29
Фернандо Алонсо о трудностях в 2026-м: «Уйти из «Ф-1» с таким ощущением – не лучший вариант»
вчера, 18:06
Ланс Стролл о правках регламента: «До настоящих болидов «Ф-1» еще далеко»
вчера, 17:38
«Феррари» привезла антикрыло «Макарена» в Майами. Скудерия пока не использовала деталь в гонках
вчера, 16:12
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
вчера, 15:44
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
