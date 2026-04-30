Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь 4-го этапа сезона-2026 «Ф-1» – Гран-при Майами.
Международный автодром Майами
1-3 мая 2026 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 19:00* 🌤️
Квалификация к спринту: 23:30 🌤️
Суббота
Спринт: 19:00 🌤️
Квалификация: 23:00 🌤️
Воскресенье
Гонка: 23:00 ⛈️
* – практика продлится 90 минут вместо стандарных 60
время московское
Антонелли – лидер сезона «Ф-1». Есть шанс стать самым молодым чемпионом в истории?
Опубликовал: Михаил Ширяев
И, как будто, новое начало сезона.
Надеюсь, колоду перетасовали.