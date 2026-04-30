Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций

Спортс’’ представляет календарь 4-го этапа сезона-2026 «Ф-1» – Гран-при Майами.

Гран-при Майами

Международный автодром Майами

1-3 мая 2026 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 19:00* 🌤️

Квалификация к спринту: 23:30 🌤️

Суббота

Спринт: 19:00 🌤️

Квалификация: 23:00 🌤️

Воскресенье

Гонка: 23:00 ⛈️

* – практика продлится 90 минут вместо стандарных 60

время московское

Опубликовал: Михаил Ширяев
Гран-при Майами
Кажется дождались...
И, как будто, новое начало сезона.
Надеюсь, колоду перетасовали.
Кажется дождались... И, как будто, новое начало сезона. Надеюсь, колоду перетасовали.
Дождались от слова "дождь"?) С учетом прогноза на воскресение...
Ну наконец-то блин
Воскресная гонка пахнет дождевой.
