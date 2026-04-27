Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»

Палмер прогнозирует победу Норриса в Майами.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что предстоящий Гран-при Майами выиграет Ландо Норрис и прервет серию «Мерседеса » в нынешнем сезоне.

«Я скажу, что на вершине окажется «Макларен ». Оскар Пиастри уже был вторым в Японии, а сейчас я поставлю на то, что в Майами выиграет Ландо Норрис . В прошлом он уже побеждал в Майами, у него новая машина, и в «Макларене» уже показали, на что способны.

Так что я ставлю на неожиданную победу Норриса над двумя «Мерседесами». При этом «Мерседесу» нужно научиться лучше проводить старты. Если им это удастся и их болиды будут хорошо срываться с места, то победить их будет трудно. Если же нет, а обновления «Феррари» и «Макларена» себя оправдают, «Мерседесу» будет трудно», – рассказал Палмер.

