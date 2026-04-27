  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»
Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что предстоящий Гран-при Майами выиграет Ландо Норрис и прервет серию «Мерседеса» в нынешнем сезоне.

«Я скажу, что на вершине окажется «Макларен». Оскар Пиастри уже был вторым в Японии, а сейчас я поставлю на то, что в Майами выиграет Ландо Норрис. В прошлом он уже побеждал в Майами, у него новая машина, и в «Макларене» уже показали, на что способны.

Так что я ставлю на неожиданную победу Норриса над двумя «Мерседесами». При этом «Мерседесу» нужно научиться лучше проводить старты. Если им это удастся и их болиды будут хорошо срываться с места, то победить их будет трудно. Если же нет, а обновления «Феррари» и «Макларена» себя оправдают, «Мерседесу» будет трудно», – рассказал Палмер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoЛандо Норрис
logoДжолион Палмер
logoФормула-1
logoМакларен
Гран-при Майами
logoМерседес
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А можно озвучить, что конкретно он поставил? Или это очередное балабольство за которое он не несёт ответственности? Прошло много времени после последней гонки. Все команды упорно работали плюс небольшие изменения в регламенте. Как это всё отразится на расстановке сил ни кто не сможет предугадать.
Ответ Дмитрий Травницкий
Как обычно ничего.
Ответ Дмитрий Травницкий
Скорее всего никак этот месяц работы не отразится на расстановке сил
Фантазер! )) Это просто усталость от месячного перерыва. Наш Палмер скоро вернётся
Ответ Project2000
Палмер как ездил, так и комментирует.
Но я тоже ставлю на Норриса. 100₽.
Ответ ЭЮЯ
Анализ гонок и спорных решений(в том числе судейских) у Палмера отличные, уж точно лучше большинства людей которые там в этой теме варятся
"А теперь - вторая", скажут в Мерседесе
Ответ Minuvert
Ага , R-ракетная.
Не обоснованный прогноз. Мак не на уровне мерса был, что там навезут все команды в США неизвестно. Это что касается мака, с фурами ситуация проще, там минус 30 лошадей только в ДВС, шасси можно дорабатывать, движок ещё нет, так что им надо в разработке шасси переигрывать всех конкурентов чтобы не скатиться. И делать какие то гигантские шаги в шасси чтобы бороться с мерсом, а в перспективе маком.
Ну типа Мерс ничего в перерыве не делал. Ок, логика понятна.)
Хотелось бы , но не в этот раз.
Слишком оптимистично
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Макс Ферстаппен: «Правки регламента – пустяк, надеюсь на серьезные изменения в 2027-м»
вчера, 19:57
Карлос Сайнс: «Вряд ли найдется панацея, но все изменения правил разумные»
вчера, 19:46
Кими Антонелли: «Феррари», «Макларен», «Ред Булл» точно приблизятся к «Мерседесу» в Майами»
вчера, 19:27
Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»
вчера, 19:05
Франко Колапинто: «Недоволен комментариями Бермэна об аварии в Японии, но рад, что Оливер в порядке»
вчера, 18:29
Фернандо Алонсо о трудностях в 2026-м: «Уйти из «Ф-1» с таким ощущением – не лучший вариант»
вчера, 18:06
Ланс Стролл о правках регламента: «До настоящих болидов «Ф-1» еще далеко»
вчера, 17:38
«Феррари» привезла антикрыло «Макарена» в Майами. Скудерия пока не использовала деталь в гонках
вчера, 16:12
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
вчера, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем