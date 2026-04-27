Алекс Албон: «У болида «Уильямса» большой потенциал для развития»

Албон надеется на прогресс «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Алекс Албон рассказал о том, что в команде надеются добиться прогресса в работе с болидом в ближайших гонках и хотят вернуться в борьбу в середине пелотона.

«Будет тяжело. Однако у нашей машины большой потенциал для развития. Не говорю, что будет легко, но у «Уильямса» и правда большой потенциал для того, чтобы добиться прогресса и прибавить. Хотя понятно, что мгновенно исправить ситуацию не выйдет, нужно стараться двигаться вперед постепенно, гонку за гонкой.

Например, команда готовит пакет обновлений к Гран-при Майами . Новинки должны улучшить ситуацию, но вряд ли кардинальным образом. Мы должны реалистично оценивать ситуацию и смещать фокус.

Для начала нужно вернуться в борьбу в середине пелотона, чтобы потом иметь возможность сделать еще один шаг вперед и начать вести борьбу уже в группе лидеров. Так что посмотрим. Однако, как и всегда бывает в таких случаях при смене регламента, у новых маши огромный потенциал для роста. И к концу сезона у нас будет совсем другая машина в сравнении с нынешней», – рассказал Албон.

