Карун Чандок: «Трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Антонелли было преимущество в скорости над Расселлом»

Чандок ждет сильного выступления от Антонелли в Майами.

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок считает, что Андреа Кими Антонелли на предстоящем Гран-при Майами вполне может вновь победить Джорджа Расселла и укрепить свое положение в общем зачете.

«Мне крайне любопытно, что случится, когда мы приедем на Гран-при Майами , поскольку трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Кими Антонелли было явное преимущество в скорости над Джорджем Расселлом.

Именно Майами и Баку были теми двумя треками, где Кими был быстрее Джорджа. И в прошлом сезоне он был там на поуле в спринте. При этом Джорджу сейчас очень важно отыграться, чтобы изменить динамику развития ситуации внутри команды», – рассказал Чандок.

