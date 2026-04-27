  • Спортс
  • Авто
  • Новости
11

Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»

Брандл не исключает 8-й титул Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон вполне способен стать чемпионом, если болид «Феррари» окажется достаточно быстрым для этого.

«Очевидно, что Льюису болиды нового поколения нравятся намного больше предыдущих машин. Болид «Феррари» стал намного конкурентоспособнее и на Гран-при Майами, как я полагаю, команда сделает еще один шаг вперед.

Льюис, очевидно, отдает предпочтение этим машинам в сравнении с болидами с граунд-эффектом, которые не слишком хорошо подходили его стилю пилотажа. Но в целом настроение Льюиса заметно улучшилось, поскольку «Феррари» стала конкурентоспособнее.

При этом, чтобы выиграть чемпионский титул, Льюису придется победить не только всех других соперников, но и Шарля Леклера, который выступает на точно такой же «Феррари». Посмотрим, удастся ли ему это. Если Хэмилтон почувствует запах победы, ему, как мне кажется, будет вполне под силу выиграть титул.

Я также думаю, что вопрос о борьбе за победу в чемпионате остается открытым. Ситуация будет меняться. Я видел, как командам удавалось резко обходить конкурентов за счет обновлений, к тому же у этих болидов огромный потенциал для улучшений. Я считаю, что титул может выиграть любой гонщик, выступающий за одну из команд из топ-4», – рассказал Брандл.

Еще одна причина, зачем «Феррари» звезды вроде Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoФеррари
logoМартин Брандл
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
осталось избавиться от Леклера. Ведь он тоже может. А вот вдвоём не смогут.
Леклер сильно переоценен.
У него были шансы и он их профукал.
А сейчас Брандл переоценивает Льюиса. Мне кажется Льюис и Шарль так и будут биться друг с другом, и чемпионства им не видать. Вряд ли у них будет самовоз как у Льюиса и Нико, чтобы первое место вдвоём разыграть.
Очень хотелось бы увидеть борьбу за титул между гонщиками Феррари, но последний титул был так давно, что уже давно перестал верить:(
Когда она вообще последний раз была? Да, в 2008 Масса и Райкконен были не так и далеки, но чтобы прям два пилота Феррари сражались за титул до последних гонок-было ли такое вообще в истории?
Какой титул в красном шапито, это во первых? Сейчас даже Макларен уже вытянулся вперед) ну а во-вторых, пока там Леклер это крайне вряд ли. Льюис может конечно выигрывать как в Китае отдельные сражения, но на дистанции он уступит монегаску. Он там не 7 лет, как Шарль и ему уже давно пятый десяток тикает.
У Леклера есть потолок.
И его четко видно.
У Люиса, в лучшей форме - нет.
Об этом и статья.
Когда он чует кровь - у него нет преград.
Поясняю. Во-первых, Феррари последние почти лет 20 не та команда, которая способна брать титул. Даже если на старте сезона у них была неплохая машина, они не успевали за конкурентами. Сейчас Феррари уже в роли отстающих-за Мерседесом как минимум, в Японии также были быстры и макларены. Их превосходство в сумасшедших стартах также постепенно теряется-уже и мерседесы стартуют чуть лучше, а Макларен и вовсе не имеют таких проблем. Ну а во-вторых, Хэму за 40. Я сомневаюсь, что на длинной дистанции он победит Леклера. Нет, безусловно, то, что он сражается на равных с одним из самых топовых гонщиков нового поколения уже немалое достижение или что с вундеркиндами что ему в дети годятся, не уступает. Но возраст дает о себе знать, и это факт. Возможно если бы у них был самовоз аля Мерседес, где у них бы не было особо конкурентов, и в отсутствии других реальных соперников кроме напарника, он бы ментально сильнее справился, все таки действительно Шарлик имеет свойство иногда плыть. Но ведробогство уж точно не конек сэра.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
