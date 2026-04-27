Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»

Брандл не исключает 8-й титул Хэмилтона.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон вполне способен стать чемпионом, если болид «Феррари» окажется достаточно быстрым для этого.

«Очевидно, что Льюису болиды нового поколения нравятся намного больше предыдущих машин. Болид «Феррари» стал намного конкурентоспособнее и на Гран-при Майами, как я полагаю, команда сделает еще один шаг вперед.

Льюис, очевидно, отдает предпочтение этим машинам в сравнении с болидами с граунд-эффектом, которые не слишком хорошо подходили его стилю пилотажа. Но в целом настроение Льюиса заметно улучшилось, поскольку «Феррари» стала конкурентоспособнее.

При этом, чтобы выиграть чемпионский титул, Льюису придется победить не только всех других соперников, но и Шарля Леклера , который выступает на точно такой же «Феррари». Посмотрим, удастся ли ему это. Если Хэмилтон почувствует запах победы, ему, как мне кажется, будет вполне под силу выиграть титул.

Я также думаю, что вопрос о борьбе за победу в чемпионате остается открытым. Ситуация будет меняться. Я видел, как командам удавалось резко обходить конкурентов за счет обновлений, к тому же у этих болидов огромный потенциал для улучшений. Я считаю, что титул может выиграть любой гонщик, выступающий за одну из команд из топ-4», – рассказал Брандл.

