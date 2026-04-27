Себастьян Ожье: «На данный момент все идет к моему уходу из WRC»

Ожье высказался о возможном завершении карьеры в ралли.

Девятикратный чемпион WRC и пилот «Тойоты » Себастьян Ожье поделился мнением о своем будущем в чемпионате с учетом смены регламента в 2027 году.

«Я пока не тестировал будущую машину, но, кажется, моим напарникам она не особо понравилась. Они склоняются к тому, что она медленнее, чем Yaris категории Rally2.

Разработка все еще находится на ранней стадии – это правда. Однако она показывает, что новый регламент представляет собой шаг назад с точки зрения темпа. На мой взгляд, это не самая идеальная ситуация для категории, которая считается элитой данной дисциплины.

Сложно строить планы. Если бы мне пришлось решать, что делать, уже сегодня, то не думаю, что для меня нашлись бы какие-то другие варианты – но я все же даю себя время посмотреть, что будет.

Сейчас цель – получить удовольствие от этого сезона, в последний раз насладившись этими классными машинами. Однажды мне придется заняться чем-то другим. Я уже несколько раз говорил, что собираюсь уйти – и в конце концов я все еще здесь. Поэтому не буду забегать вперед, но на данный момент все идет к тому, что я не продолжу выступать», – сказал Ожье.

