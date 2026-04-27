Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»

Хилл заявил, что пилоты «Ф-1» уже давно недовольны местной техникой.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл считает, что пилоты были недовольны болидами чемпионата еще до введения нового регламента с полуэлектрическими моторами.

«У меня давно есть ощущение, что пилотам не особо нравится управлять этими машинами – и я говорю в том числе о болидах с граунд-эффектом.

Ведь в гонках они буквально ездят в попытках сохранить шины. Они не могут их перегружать. Гонщики просто едут в пределах нормы. Ну, они об этом не говорили – просто пробормотали.

Они всеми силами старались сказать, что все не так, как кажется со стороны, но не могли об этом говорить – ведь в таком случае они бы выглядели неблагодарными и все в этом духе.

Думаю, сейчас у них появился хороший случай, чтобы сказать: «Слушайте, мы и вправду должны об этом заявить, ведь мы всю жизнь стремились к чему-то конкретному, ожидали этого, а в итоге получили…»

Пилоты во многом лишены собственных возможностей. В нынешних условиях, как и во времена граунд-эффекта, они не могут проявить себя как гонщики», – отметил Хилл.

«Просто зверюга, супербыстрая!» Электрогонки почти сравнялись с «Ф-1» и зовут Ферстаппена
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
сегодня, 19:00
Макс Ферстаппен: «Правки регламента – пустяк, надеюсь на серьезные изменения в 2027-м»
сегодня, 19:57
Карлос Сайнс: «Вряд ли найдется панацея, но все изменения правил разумные»
сегодня, 19:46
Кими Антонелли: «Феррари», «Макларен», «Ред Булл» точно приблизятся к «Мерседесу» в Майами»
сегодня, 19:27
Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»
сегодня, 19:05
Франко Колапинто: «Недоволен комментариями Бермэна об аварии в Японии, но рад, что Оливер в порядке»
сегодня, 18:29
Фернандо Алонсо о трудностях в 2026-м: «Уйти из «Ф-1» с таким ощущением – не лучший вариант»
сегодня, 18:06
Ланс Стролл о правках регламента: «До настоящих болидов «Ф-1» еще далеко»
сегодня, 17:38
«Феррари» привезла антикрыло «Макарена» в Майами. Скудерия пока не использовала деталь в гонках
сегодня, 16:12
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
сегодня, 15:44
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
