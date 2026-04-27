Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»

Хилл заявил, что пилоты «Ф-1» уже давно недовольны местной техникой.

Чемпион «Ф-1» 1996 года Дэймон Хилл считает, что пилоты были недовольны болидами чемпионата еще до введения нового регламента с полуэлектрическими моторами.

«У меня давно есть ощущение, что пилотам не особо нравится управлять этими машинами – и я говорю в том числе о болидах с граунд-эффектом.

Ведь в гонках они буквально ездят в попытках сохранить шины. Они не могут их перегружать. Гонщики просто едут в пределах нормы. Ну, они об этом не говорили – просто пробормотали.

Они всеми силами старались сказать, что все не так, как кажется со стороны, но не могли об этом говорить – ведь в таком случае они бы выглядели неблагодарными и все в этом духе.

Думаю, сейчас у них появился хороший случай, чтобы сказать: «Слушайте, мы и вправду должны об этом заявить, ведь мы всю жизнь стремились к чему-то конкретному, ожидали этого, а в итоге получили…»

Пилоты во многом лишены собственных возможностей. В нынешних условиях, как и во времена граунд-эффекта, они не могут проявить себя как гонщики», – отметил Хилл.

«Просто зверюга, супербыстрая!» Электрогонки почти сравнялись с «Ф-1» и зовут Ферстаппена

