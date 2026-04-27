Оскар Пиастри: «Поставил бы второе место в Японии выше около 50% своих побед»

Пиастри объяснил, почему ценит второе место в гонке в Японии.

Пилот «Макларена» оценил свое выступление на Гран-при Японии этого сезона, где финишировал на втором месте.

«Через 10 лет можно посмотреть в исторические записи и сказать: «Хорошо, вот тут я финишировал вторым, а в другой момент у меня было девять побед». Но если честно, в списке собственных достижений я бы, вероятно, поставил это второе место [в Сузуке] выше около 50% своих побед, которые одержал к этому моменту.

Все потому, что я знаю, что в тот уик-энд я показал весь свой максимум. Я выложился на полную в практике, я добрался практически до пика возможностей в квалификации и выжал максимум из гонки. В итоге мы оказались достаточно быстры, чтобы финишировать на втором месте.

Я, болид и команда – это все, что у нас было. И опять же, история будет говорить, что меня опередили на 15 секунд. Но в этом плане наш спорт немного забавный. Нужно быть очень дисциплинированным, чтобы сосредоточиться на правильных вещах. В тот уик-энд я чувствовал себя счастливее, чем после примерно половины моих побед.

Для меня очень важно завершать каждый уик-энд с осознанием, что ты сделал все возможное – независимо от того, выиграл ты гонку, приехал 10-м или даже 15-м. Если в конце уик-энда ты можешь сказать, что сделал все, что было в твоих силах, то мне этого достаточно», – сказал Пиастри.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Да не сказал бы, что Оскар как-то геройствовал... А лучшая гонка в его жизни, конечно - победа в Баку-2024.
