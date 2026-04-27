  Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»
Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»

Антонелли отметил прогресс во втором сезоне в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли отметил, что добился прогресса в своем втором сезоне в «Формуле-1» и стал увереннее выступать в гонках после прошлогоднего опыта.

«Думаю, что в целом я стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию. Здорово помогает то, что в прошлом году я получил опыт выступлений на всех трассах чемпионата. Уже имея опыт выступлений на конкретном Гран-при, ты лучше понимаешь, чего ожидать.

Я лучше понимаю, как мне действовать, что делать по ходу уик-энда. И этот опыт в том числе должен помочь на тех трассах, где в прошлом году у меня были проблемы. Так что да, прошлогодний опыт играет для меня очень важную роль в этом сезоне. Я чувствую себя спокойнее, увереннее, лучше контролирую ситуацию», – рассказал Антонелли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
