Андреа Стелла: «Уже обсуждаем, как фундаментально улучшить двигатели»

Стелла подтвердил работу над улучшением двигателей «Ф-1».

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла рассказал о том, что в «Ф-1» уже ведутся обсуждения того, как можно улучшить работу двигателей и избавиться от проблем, с которыми команды столкнулись в начале сезона-2026.

«Как мне кажется, если ФИА даст командам полную свободу для доработки двигателя – или его развития в рамках правил, которые действовали в трех первых гонках, – в итоге команды найдут способ добиться максимума с точки зрения времени прохождения круга.

При этом достижение лучшего времени прохождения круга не обязательно будет учитывать необходимость сохранения естественности пилотажа. Или необходимости для гонщика атаковать на пределе в квалификации. Или наличия слишком большой разницы в скорости между двумя болидами, которые ведут между собой борьбу на трассе по ходу гонки.

Я думаю, данные поправки к техническому регламенту необходимы для того, чтобы команды, работая со своими двигателями, действовали так, чтобы улучшить некоторые из данных аспектов. И для того, чтобы добиться более существенного улучшения ситуации в важных областях – например, устранить нехватку энергии заряда батареи, или проблему с тем, что сейчас гонщик порой при прохождении скоростного поворота не чувствует большой разницы в скорости между точкой торможения и средней скорости при прохождении самого поворота, – нам понадобится, некоторым образом, доработать аппаратное обеспечение в силовой установке.

Однако для доработки аппаратного обеспечения с точки зрения емкости батареи или мощности двигателя внутреннего сгорания – например, за счет роста показателей потребления топлива, – требуется гораздо больше времени. И такую работу сложно выполнить не то что к следующей гонке, а скорее даже к следующему сезону.

При этом уже сейчас идут обсуждения того, как можно фундаментально улучшить двигатели, чтобы они давали командам больше возможностей для достижения различных целей – таких как улучшение зрелищности гонок и улучшения пилотажа, чтобы гонщики могли в традиционном смысле этого слова управлять болидом, выжимая из него максимум», – рассказал Стелла.

Итальянская налоговая пришла за гонщиками «Ф-1». Ждем суда и уголовных дел?