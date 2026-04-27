В паддоке допускают уход Хэмилтона, Ферстаппена и Алонсо и возвращение Цуноды после сезона-2026 (Роберто Кинкеро)

Журналист Кинкеро рассказал слухи из паддока по поводу будущего трех чемпионов.

Редактор итальянской версии Motorsport.com Роберто Кинкеро сообщил, что в паддоке «Формулы-1» циркулирует множество слухов, касающихся рынка пилотов.

Утверждается, что менеджеры гонщиков и команды уже начали предварительные обсуждения по поводу сезона-2027.

Журналист не исключает сценарий, при котором количество переходов в межсезонье окажется близким к нулю. В то же время существуют предпосылки для множества перестановок, в том числе в топ-командах.

В паддоке допускают, что карьеру завершат сразу три чемпиона – Льюис ХэмилтонФеррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Мнения о заявлениях Ферстаппена, в которых он намекал на уход из «Ф-1», разделились: некоторые считают высказывания нидерландца стратегическим ходом для того, чтобы оказать давление, другие призывают воспринимать их всерьез.

У Макса есть несколько вариантов: остаться в «Ред Булл», взять перерыв на год или рассмотреть новый вызов – возможно, возобновить переговоры с «Мерседесом».

Кроме того, под угрозой будущее Франко Колапинто («Альпин») и Эстебана Окона («Хаас»).

У резервного пилота «Ред Булл» Юки Цуноды «хорошие шансы» на возвращение, пишет Кинкеро. Если рассуждать о новичках, пока что с переходом в «Ф-1» связывают лишь двух пилотов – чемпиона «Формулы-2» Лео Форнароли и чемпиона «Формулы-3» Рафаэла Камару.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Я так понимаю, что Цунода заменит всех троих чемпионов
Если Юки и правда вернётся, то мир и не заметит отсутствия этой троицы.
Прошло три гонки, уже инсайдеры рассказывают кто уйдет) Ох уж эти набросы в отсутствии гонок)
Ох, уж мне эти сектанты церкви свидетелей величия японских пилотов ф1
И кому он нужен в Ф1? Был бы нужен, не высадили бы
Окона судя по всему и поменяют на Цуноду
только у Хааса есть реальные интересы в Японии и нет лишних мешков с деньгами
а хонда не в том положении, что бы навязывать своего пилота АМ, тем более что у папы Стролла денег и так много, без сына гонщика денег было бы еще больше, но то уже второстепенно
По-сути Ньюи надо совершить чудо, чтобы убедить Алонсо остаться ещё на сезон. Фернандо и так уже в ожидании конкурентной машины в Ждуна превратился. Льюис уйдёт если Феррари по ходу сезона опять провалятся. Ну а Макс в зависимости от машины. Если сможет машина бороться за подиум, то он останется. Перейти он сможет только в Феррари, если Льюис уйдёт.
