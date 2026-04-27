Заместитель руководителя «Мерседеса»: «Для Антонелли один прошлый сезон равен трем годам в «Ф-1»

В «Мерседесе» оценили прогресс Антонелли.

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд высказался о результатах Андреа Кими Антонелли в начале сезона-2026.

«Самое классное – видеть, как вера Кими в себя начинает соответствовать доверию, которое ему оказала команда.

Когда ты не за рулем и просто наблюдаешь, очень легко предположить, что каждый пилот всегда абсолютно уверен в себе и верит в свои силы. Наблюдать за тем, как Кими укреплял веру в себя, преодолевая трудности прошлого сезона – что, думаю, тоже сказалось на его уверенности – а затем восстанавливался выступлениями в Баку, Вегасе и Бразилии, демонстрировал хорошие результаты в конце сезона – все это было впечатляюще.

Мне кажется, часто ходят разговоры о том, что второй сезон складывается для пилота непросто. Для Кими же один прошлый сезон равен трем годам в «Ф-1». Вероятно, это связано с тем, что он выступает за одну из лидирующих команд, ему пришлось столкнуться с давлением в рамках борьбы за вторую позицию в Кубке конструкторов. Новичкам редко удается поучаствовать в подобном.

Когда мы видим Кими образца 2026 года, который перезагрузился за зиму, то есть чувство, по крайней мере у меня, что у него за плечами не один сезон. Он многому научился за прошлый год», – сказал Лорд.

