Джок Клиа: «Леклер на уровне Ферстаппена по части гоночного мастерства»

Леклер демонстрирует уровень Ферстаппена, уверен Клиа.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа рассказал о мастерстве пилота Скудерии Шарля Леклера и сравнил монегаска с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл ».

«[Леклер] очень интуитивный гонщик, по-настоящему здорово чувствует машину. Я уже говорил: он единственный, кто, на мой взгляд, способен сравниться с Максом в плане гоночного мастерства.

Когда видишь Шарля и Макса в равных машинах – а мы нечасто такое наблюдали – очень тяжело предугадать, в чью пользу все сложится. Но иногда мы видели, как Шарль был в чуть худшем болиде, но при этом серьезно напрягал Макса.

Сложно сказать, что есть пилот лучше Макса, но я убежден, что Шарль на уровне Макса по части гоночного мастерства.

Где ему нужно прибавить? Возможно, несправедливо так говорить, ведь «Феррари» – такая большая команда, но ему нужно научиться быть лидером и действительно привести команду к победе в чемпионате. Вот над чем, по моему мнению, ему надо работать.

Я не критикую – это очень тяжелая задача. Немногим это удавалось, но вспомните Михаэля [Шумахера] – ему потребовалось пять лет. Михаэль пришел в «Феррари» в 1995 году, а выиграл только в 2000-м. Думаю, Шарль все еще на этом пути. И Шарль становится все лучше и лучше.

Считаю, он должен стать и станет тем пилотом, который выведет «Феррари» на новый уровень, а новый уровень – это чемпионство», – заявил Клиа в беседе с Питером Уиндзором.

