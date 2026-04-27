Эмерсон Фиттипальди о регламенте: «Ф-1» остается «Ф-1» – суперзрелищной, уникальной. Серия преодолеет небольшие трудности»

Фиттипальди убежден, что проблемы с регламентом «Ф-1» будут решены.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди рассказал, что действующие пилоты позитивно оценивают изменения регламента, которые вступят в силу с Гран-при Майами .

– Нет-нет, они действительно настроены оптимистично. Я с ними разговаривал. Им не нравится текущая ситуация, но они чувствуют, что она скоро изменится. И я это чувствую.

– Получается, ФИА прислушается к жалобам и придумает какие-то «чрезвычайные» нормы. Вы правда в это верите?

– Верю. Сейчас «Либерти Медиа» руководят компетентные, толковые, серьезные люди. Время импровизаций прошло. Они подготовят правила, которые улучшат ситуацию. И сделают все как надо.

– И все же находятся люди, которые говорят: «Формула-1» уже не та, что прежде». Что вы – человек, который дважды стал чемпионом мира – можете ответить таким ностальгирующим?

– Отвечу, что «Формула-1 » всегда останется «Формулой-1». Самой прекрасной серией в мире – суперзрелищной, уникальной. С сегодняшним уровнем знаний и технологий она преодолеет эти небольшие трудности. Дело не в ностальгии – просто есть сложности в моменте. «Ф-1» остается «Ф-1».

Болельщики оценили Гран-при Китая и Японии-2026 гораздо выше прошлогодних (F1 Fan Voice)

Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»