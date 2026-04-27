Леклер стал амбассадором L’Oréal Paris: «Горжусь тем, что присоединяюсь к бренду, который отстаивает идею женской силы»

Леклер стал лицом бренда L’Oréal Paris.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер и L’Oréal Paris начали сотрудничество.

Монегаск назван глобальным амбассадором бренда декоративной и уходовой косметики.

«Я всегда буду ассоциировать L’Oréal Paris со своей матерью. Она парикмахер, поэтому я рос в доме, где везде была продукция L’Oréal Paris, видел рекламу по ТВ.

Я так благодарен за то, что в моей жизни есть такая сильная женщина, и невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к бренду, который отстаивает идею женской силы. Я искренне верю, что мужская сила раскрывается через поддержку и участие в этой миссии», – заявил Шарль.

В 2025 году глобальным амбассадором бренда стал экс-напарник Леклера Карлос Сайнс, ныне выступающий за «Уильямс ».

Фото: L’Oréal