Роб Маршалл: «У «Ауди» интересные понтоны, а у «Астон Мартин» – подвеска»

В «Макларене» оценили технические идеи конкурентов.

Главный конструктор «Макларена» Роб Маршалл рассказал, что обратил внимание на технические решения «Ауди» и «Астон Мартин».

«Думаю, вполне интересны… если посмотреть на стартовую решетку, на ее конец, ну, на середину, то можно заметить понтоны «Ауди». Они довольно интересные.

У них совершенно иное решение. Ни у кого нет ничего похожего. Немного напоминает болид «Уильямса», созданный несколько лет назад. Мне кажется, все думали, что «Ауди» пойдет по, вероятно, более стандартной схеме – но они, очевидно, поступили иначе.

У «Астон Мартин» довольно интересная геометрия подвески. Задняя ось выглядит вполне амбициозно и очень интересно. Здесь есть определенные причины для возникновения интереса. Их передняя подвеска, опять же, очень интересна. Возможно, она вдохновлена тем, что мы сделали в прошлом году. Здесь много сходств», – отметил Маршалл.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Роб Маршалл
