  • Спортс
  • Авто
  • Новости
8

Стефано Доменикали: «Подавляющему большинству зрителей «Ф-1» все равно на джоули, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим»

Доменикали призвал ценить фанатов «Ф-1», которым неинтересны технические нюансы.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал разочарование «ядерных» болельщиков в регламенте-2026.

«Самый «ядерный» фанат – это я, потому что я родился в Имоле и с детства следил за гонками.

Прислушиваться к другим критически важно. Если есть факты, мы их учитываем и делаем верные выводы. Но это не означает, что нужно соглашаться со всем, что тебе говорят. Некоторым просто нравятся высказываться негативно, даже если они не понимают, о чем рассуждают.

Иногда мы упускаем суть из-за того, что слишком увлекаемся инженерными вещами, а суть в том, что люди хотят зрелища, хотят, чтобы были созданы условия для борьбы.

Я не вижу всех этих вещей, которые вызывают такое разочарование. Подавляющему большинству зрителей по всему миру все равно на джоули, мегаджоули, весь этот клиппинг, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим.

Поэтому мы должны объяснить им эту прекрасную форму, которую сегодня обрела «Ф-1». Это наша роль», – сообщил Доменикали.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
регламент
Стефано Доменикали
Формула-1
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, форма прекрасная. Отпускать педаль газа на прямых и в поворотах, чтобы зарядить пауэрбанк - это вершина формулы-1. Хотя кому-то нравится.
проблема подобных мувов а-ля "максимизируем прибыль, токсксиков не слушаем" в том, что они отталкивают кор аудиторию. Подобное за последнее время происходило много-много раз в разных сферах. Приходит эффективный менеджер, объявляет фанатов токсиками, заявляет что-то в духе "не нравится - не покупай, мы работаем на широкую аудиторию". Проходит буквально пара месяцев и вся эта широкая аудитория мимокрокодилов которых они случайно заманили находит себе другое хайповое занятие, переходят на фигурное катание или собирают карточки с феями винкс. А те самые токсичные фанаты, которые поддерживали интерес много лет, уже не спешат возвращаться обратно.
Ну типа фанаты дебилы, если заткнуть пилотов, убрать спидометр, неудобные онборды, и говорить что все круто и замечательно то норм, ещё надо слушать пилотов мерса и Тото , и тогда можно подумать что и борьба в чемпионате есть, между мерсом, фурами, маком, а скоро наверное РБ и альпин поборятся .
Главное, чтоб вам не было всё равно на тех, кто хотя бы пытается понять, о чём речь.
> Некоторым просто нравятся высказываться негативно, даже если они не понимают, о чем рассуждают.

> Подавляющему большинству зрителей по всему миру все равно на джоули, мегаджоули, весь этот клиппинг, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим.

Какой-то круговорот непонимания! Одни говорят, но не понимают о чём. Другие смотрят, но не понимают что.
Американский промоушн во всей своей красе! Пипл схавает всё что мы им покажем. А кто не схавает, те нам не нужны, они только мешаются.
Да что ты такое несёшь, баранья твоя башка, скажи прямо и честно, что обоср....ь вы все там со своим новым регламентом..
В госдуме не затерялся бы
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Ко всем новостям
1 марта, 11:43
