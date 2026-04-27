Стефано Доменикали: «Подавляющему большинству зрителей «Ф-1» все равно на джоули, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим»

Доменикали призвал ценить фанатов «Ф-1», которым неинтересны технические нюансы.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал разочарование «ядерных» болельщиков в регламенте-2026.

«Самый «ядерный» фанат – это я, потому что я родился в Имоле и с детства следил за гонками.

Прислушиваться к другим критически важно. Если есть факты, мы их учитываем и делаем верные выводы. Но это не означает, что нужно соглашаться со всем, что тебе говорят. Некоторым просто нравятся высказываться негативно, даже если они не понимают, о чем рассуждают.

Иногда мы упускаем суть из-за того, что слишком увлекаемся инженерными вещами, а суть в том, что люди хотят зрелища, хотят, чтобы были созданы условия для борьбы.

Я не вижу всех этих вещей, которые вызывают такое разочарование. Подавляющему большинству зрителей по всему миру все равно на джоули, мегаджоули, весь этот клиппинг, суперклиппинг. Они не понимают, о чем мы говорим.

Поэтому мы должны объяснить им эту прекрасную форму, которую сегодня обрела «Ф-1». Это наша роль», – сообщил Доменикали.

