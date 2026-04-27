  • Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате
Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате

В BYD подтвердили переговоры с «Формулой-1».

Вице-президент компании BYD Стелла Ли заявил, что производитель ведет переговоры с руководством «Формулы-1».

Ранее появились слухи об интересе BYD к участию в чемпионате в роли моториста или полноценной команды.

«Мы встретились с [руководителем «Ф-1»] Стефано Доменикали в Шанхае. Мы всегда в тесном контакте.

Мне нравится «Формула-1», потому что это страсть и культура. Люди мечтают попасть в «Формулу-1», – отметил Ли, подтвердив, что компания «обсуждает возможность присоединения к чемпионату с целью «проверить технологии на практике».

Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC (Bloomberg)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
В общем-то логично - ведущий производитель электромобилей стремится в чемпионат электричек.
Ответ vadned
В общем-то логично - ведущий производитель электромобилей стремится в чемпионат электричек.
У них будет две команды в Ф1 и ФЕ :)
Ничего, что Стелла Ли - женщина?
Ответ Yuurei
Ничего, что Стелла Ли - женщина?
У каждого свои недостатки (С)
Для китайцев Формула-1 — это такой тестовый стенд?
Впрочем, это огромный рынок — кто же станет таким пренебрегать...
Ответ Twilight_Shadow
Для китайцев Формула-1 — это такой тестовый стенд? Впрочем, это огромный рынок — кто же станет таким пренебрегать...
Не только рынок, это и афиша
Ответ Twilight_Shadow
Для китайцев Формула-1 — это такой тестовый стенд? Впрочем, это огромный рынок — кто же станет таким пренебрегать...
Как и для любого другого автопроизводителя, когда-либо участвовавшего в чемпионате
Мы встретились с Стефано Доменикали в Шанхае. Мы всегда в тесном контакте
Стелла Ли - это такой китайский Йозе Марино?
интересно конечно
"Грейт Уолл" готовит машину ГТ3. Китайцы сами построят конкурента для "Феррари" и "Тойоты". Со своим собственным двигателем V8. Но без европейцев пока не обходятся, главным инженером проекта (с 2023 года) является Адам Томсон, бывший главный инженер McLaren.
А в чем смысл? Ф-1 точно поднимет долю ДВС, минимум до 65% с нынешних 55%.
Пусть покупают и переименовывают Альпин, у BYD результаты точно будут лучше
Было бы интересно
Альпин пусть покупают и переименовывают. Быстрый вход. Китай справится.
