Китайский производитель BYD подтвердил, что ведет переговоры с «Ф-1» о возможном участии в чемпионате
Вице-президент компании BYD Стелла Ли заявил, что производитель ведет переговоры с руководством «Формулы-1».
Ранее появились слухи об интересе BYD к участию в чемпионате в роли моториста или полноценной команды.
«Мы встретились с [руководителем «Ф-1»] Стефано Доменикали в Шанхае. Мы всегда в тесном контакте.
Мне нравится «Формула-1», потому что это страсть и культура. Люди мечтают попасть в «Формулу-1», – отметил Ли, подтвердив, что компания «обсуждает возможность присоединения к чемпионату с целью «проверить технологии на практике».
Китайский производитель BYD изучает возможность участия в «Ф-1» и WEC (Bloomberg)
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
Впрочем, это огромный рынок — кто же станет таким пренебрегать...
Стелла Ли - это такой китайский Йозе Марино?