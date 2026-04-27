Дэвид Култхард: «Никогда не видел в Ньюи руководителя команды. Он решает технические проблемы»

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард поделился мнением о работе Эдриана Ньюи в качестве руководителя «Астон Мартин ».

«Я работал с Эдрианом большую часть карьеры. Я никогда не видел в нем руководителя команды. Он отлично разбирается в технических вопросах, он гонщик, он решает технические проблемы.

Руководителю команды приходится иметь дело с политикой «Формулы-1» и с медиа – и это все здесь ни к чему. Особенно на нынешнем этапе жизни Эдриана, когда ему за 60. С течением десятилетий вы поймете: вы в целом готовы к определенным вещам, но чем вы старше, тем меньше ваша готовность – ведь времени впереди у вас уже меньше.

Заявление Лоренса Стролла о нетрадиционной роли руководителя команды и о том, что данный вопрос все еще открыт? Это долгосрочная стратегия, так что мне интересно, что стоит за заявлением Лоренса Стролла, который подтвердил, что Эдриан – партнер в команде, что у него есть доля в компании и что они вместе будут следовать изначальному плану.

Думаю, речь о переосмыслении краткосрочной стратегии, которая, по сути, оказалась неудачной с точки зрения пиара, ведь она вызвала у большинства вопрос: «А это и вправду сработает?» Теперь похоже, что, как мы и думали, это не сработает», – сказал Култхард.

