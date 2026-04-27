600 000 зрителей собрали показательные заезды Колапинто в Буэнос-Айресе
На шоу с участием пилота «Альпин» Франко Колапинто на улицах Буэнос-Айреса пришли 600 000 человек.
Аргентинец провел демонстрационные заезды за рулем «Лотуса» 2012 года в ливрее «Альпин» и покрутил «пончики». Также Колапинто сел за руль реплики «Мерседеса» W196 – в такой машине Хуан-Мануэль Фанхио выиграл два титула в 1954 и 1955 годах.
Аргентина ведет переговоры о возвращении в календарь «Формулы-1». Спортивные власти страны сообщали, что нацелены на проведение этапа в 2028 году, однако могут принять гонку в следующем сезоне, если ближневосточные уик-энды будут отменены.
Аргентина обсудит с «Ф-1» проведение Гран-при в 2027-м в случае отмены ближневосточных гонок
Колапинто провел заезды в реплике чемпионского «Мерседеса» Фанхио в Буэнос-Айресе
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
днарь днарём но армия фанатов аргентинского флага и спонсорские деньги дают ему дополнительные шансы подольше оставаться в чемпионате
