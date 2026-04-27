Болельщики оценили Гран-при Китая и Японии-2026 гораздо выше прошлогодних (F1 Fan Voice)

Большинству зрителей нравится новая «Ф-1», подтвердили опросы.

Издание The Race поделилось данными F1 Fan Voice по первым гонкам сезона-2026 «Формулы-1».

F1 Fan Voice – официальное онлайн-сообщество «Ф-1», в котором зарегистрировались около 50 000 человек. После каждого этапа члены сообщества могут принять участие в опросе и оценить Гран-при. У респондентов есть шесть вариантов ответа: «Отлично», «Хорошо», «Нормально», «Плохо», «Ужасно» и «Не смотрел(а)».

Каждый опрос обычно собирает примерно 2000 голосов – такая величина является достаточной выборкой, чтобы сделать определенные выводы о мнении всей аудитории, полагает The Race.

Издание опубликовало результаты по трем Гран-при 2026 года в сравнении с прошлогодними.

Гран-при Австралии-2026 (2025)

Отлично: 20 процентов в 2026-м (49 в 2025-м)

Хорошо: 41 (37)

Нормально: 21 (10)

Плохо: 9 (3)

Ужасно: 8 (1)

Не смотрел(а): 1 (0)

Гран-при Китая-2026 (2025)

Отлично: 27 (11)

Хорошо: 41 (39)

Нормально: 17 (33)

Плохо: 7 (13)

Ужасно: 7 (3)

Не смотрел(а): 1 (1)

Гран-при Японии 2026 (2025)

Отлично: 12 (4)

Хорошо: 36 (14)

Нормально: 26 (29)

Плохо: 13 (32)

Ужасно: 11 (20)

Не смотрел(а): 2 (1)

Для того, чтобы понять тренды, журналисты предложили сложить между собой два «положительных» варианта ответа («Отлично» и «Хорошо»), два «отрицательных» («Плохо» и «Ужасно») и сравнить с результатами 2025 года, а также учесть контекст.

Количество положительных ответов для гонки в Австралии за год снизилось с 86 до 61 процента, а доля отрицательных выросла с 4 до 17. Однако прошлогодняя гонка в Мельбурне получилась хаотичной из-за дождя, множества аварий и выездов машины безопасности. Гран-при выделялся на общем фоне и стал третьим по оценке за весь сезон-2025 – в The Race полагают, что проводить прямые сравнения некорректно.

В то же время для двух других этапов наблюдается существенный рост положительных оценок: с 50 до 68 процентов для Китая и с 18 до 48 для Японии. Количество негативных отзывов снизилось с 16 до 14 процентов для Шанхая и с 52 до 24 процентов для Сузуки.

Стефано Доменикали: «У «Ф-1» нет никаких проблем, подавляющее большинство фанатов позитивно оценило борьбу на трассе»

Тото Вольфф: «Люди много говорят о гонках «Ф-1» в 2000-х. Забывая, что тогда случались гонки вообще без единого обгона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Ещё бы возраст проголосовавших и их стаж просмотра F1 было бы интересно узнать.
А вам не понравился ГП Японии?
он был так давно, что я уже честно говоря и забыл событийность гонки.
это те же "болельщики" сопли пузырями , которым фильм понравился😆
