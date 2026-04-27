Стефано Доменикали: «Отношения «Ф-1» с ФИА и бен Сулайемом очень крепкие»

Доменикали заверил, что у «Ф-1» и ФИА превосходные отношения.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, как складывается взаимодействие чемпионата с ФИА и ее главой Мохаммедом бен Сулайемом.

«Могу сказать, что отношения с президентом ФИА и с самой ФИА очень крепкие, очень и очень крепкие.

Мы знаем, что дополняем друг друга. Мы никогда не будем выполнять роль ФИА, а ФИА никогда не будет выполнять роль держателя коммерческих прав – отвечать за продвижение «Ф-1» и так далее.

Это вопрос взаимопонимания. Мы извлекали уроки, и в конфронтации нет необходимости. Сегодня мы находимся в ситуации, когда проведена очень четкая линия. Безусловно, доверие между нами есть, и это плюс для «Ф-1». По крайней мере, таково мое мнение», – порассуждал босс серии в интервью Autosport.

