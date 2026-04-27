Джордж Расселл: «Майами – сильнейшая трасса для Антонелли в 2025-м, но 20 с лишним треков были очень сильными для меня»

Расселл назвал почти все автодромы выигрышными для себя.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что скорость Андреа Кими Антонелли на прошлогоднем Гран-при Майами его не беспокоит.

Тогда итальянец был быстрее напарника в обеих квалификациях, но уступил в спринте и гонке.

«Вообще нет. В прошлом году это была сильнейшая трасса для него, но 20 с лишним треков были очень сильными для меня.

Чемпионат выигрывается по ходу всего сезона. Если я к концу года выжму максимум в плане очков, для чего нужно двигаться от гонки к гонке, об этом никто не вспомнит.

Такова моя цель. И я уверен, что смогу достичь ее по ходу чемпионата. Надо показывать стабильность, хорошие результаты в плохие дни, победы в удачные дни – вот моя цель на каждый уик-энд.

Повторюсь, я не думаю о Кими, не думаю о личном зачете. Я сосредоточен на себе», – подчеркнул британец.

Джордж Расселл: «Мерседес» предоставит мне и Антонелли равные возможности, 100 процентов. Так было еще во времена Росберга»

Андреа Кими Антонелли: «Опыт – моя главная слабость по сравнению с Расселлом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
4 комментария
откуда у него такая уверенность в выигрыше чемпионата пилотами мерседес в этом сезоне?вилами на воде пишет?еще не вечер , еле-еле утро
Это он себя уговаривает? Или Антонелли?
Господи, он реально подстилает соломку , боясь 18 летнего шкеда.
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 19:00
Макс Ферстаппен: «Правки регламента – пустяк, надеюсь на серьезные изменения в 2027-м»
вчера, 19:57
Карлос Сайнс: «Вряд ли найдется панацея, но все изменения правил разумные»
вчера, 19:46
Кими Антонелли: «Феррари», «Макларен», «Ред Булл» точно приблизятся к «Мерседесу» в Майами»
вчера, 19:27
Ланс Стролл: «В болиде «Ф-3» в тысячу раз веселее, чем в «Ф-1». В правилах фундаментальные изъяны»
вчера, 19:05
Франко Колапинто: «Недоволен комментариями Бермэна об аварии в Японии, но рад, что Оливер в порядке»
вчера, 18:29
Фернандо Алонсо о трудностях в 2026-м: «Уйти из «Ф-1» с таким ощущением – не лучший вариант»
вчера, 18:06
Ланс Стролл о правках регламента: «До настоящих болидов «Ф-1» еще далеко»
вчера, 17:38
«Феррари» привезла антикрыло «Макарена» в Майами. Скудерия пока не использовала деталь в гонках
вчера, 16:12
Роб Смедли: «Ферстаппену нужно уйти туда, где предложат болид лучше. Пик карьеры не будет длиться вечно»
вчера, 15:44
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
