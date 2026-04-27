Джордж Расселл: «Майами – сильнейшая трасса для Антонелли в 2025-м, но 20 с лишним треков были очень сильными для меня»

Расселл назвал почти все автодромы выигрышными для себя.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл заявил, что скорость Андреа Кими Антонелли на прошлогоднем Гран-при Майами его не беспокоит.

Тогда итальянец был быстрее напарника в обеих квалификациях, но уступил в спринте и гонке.

«Вообще нет. В прошлом году это была сильнейшая трасса для него, но 20 с лишним треков были очень сильными для меня.

Чемпионат выигрывается по ходу всего сезона. Если я к концу года выжму максимум в плане очков, для чего нужно двигаться от гонки к гонке, об этом никто не вспомнит.

Такова моя цель. И я уверен, что смогу достичь ее по ходу чемпионата. Надо показывать стабильность, хорошие результаты в плохие дни, победы в удачные дни – вот моя цель на каждый уик-энд.

Повторюсь, я не думаю о Кими, не думаю о личном зачете. Я сосредоточен на себе», – подчеркнул британец.

