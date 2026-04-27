Маттиа Бинотто: «Не представляю, что Хюлькенберг завершит карьеру в обозримом будущем»

Бинотто уверен, что Хюлькенберг останется в «Ф-1» надолго.

Исполнительный директор и руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто сообщил, что возраст не сказывается на 38-летнем Нико Хюлькенберге.

«Я никогда не видел Нико настолько сосредоточенным на работе, как в последние месяцы. Видно, что он получает удовольствие от проекта и от новой машины. Ощущения в болиде у него хорошие.

Вот почему я не представляю, что он повесит шлем на гвоздь и завершит карьеру в обозримом будущем. Нико по-прежнему способен многое предложить. Нет ощущения, что возраст на него влияет. Он показывает хорошие времена на круге.

Нико – отличный парень. Он очень хороший пилот, но вне трассы он как минимум в той же степени важен для нас. На Нико можно положиться, и он ведет команду за собой. Не обязательно словами – просто поведением. Он – пример для подражания для всех», – заявил босс в интервью Sport Bild.

Бинотто также отметил, что Хюлькенберг является идеальным напарником для молодого Габриэла Бортолето:

«Габи – классный парень, очень быстрый гонщик. Хотя ему всего 21 год, он уже развил в себе характер настоящего лидера, не утратив желания учиться.

Нико, который провел более 250 Гран-при – идеальный напарник для него. Они здорово ладят и работают сообща. Именно это и нужно команде на данной стадии. Противостояние внутри коллектива создало бы ненужное напряжение. Я очень доволен».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Es.motorsport.com
Пара Хюлькенберг - Бортолетто выглядит самой идеальной на данный момент на решетке, сплав опыта и молодости, плюс прекрасные отношения между пилотами!
