Маттиа Бинотто: «Не представляю, что Хюлькенберг завершит карьеру в обозримом будущем»
Исполнительный директор и руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто сообщил, что возраст не сказывается на 38-летнем Нико Хюлькенберге.
«Я никогда не видел Нико настолько сосредоточенным на работе, как в последние месяцы. Видно, что он получает удовольствие от проекта и от новой машины. Ощущения в болиде у него хорошие.
Вот почему я не представляю, что он повесит шлем на гвоздь и завершит карьеру в обозримом будущем. Нико по-прежнему способен многое предложить. Нет ощущения, что возраст на него влияет. Он показывает хорошие времена на круге.
Нико – отличный парень. Он очень хороший пилот, но вне трассы он как минимум в той же степени важен для нас. На Нико можно положиться, и он ведет команду за собой. Не обязательно словами – просто поведением. Он – пример для подражания для всех», – заявил босс в интервью Sport Bild.
Бинотто также отметил, что Хюлькенберг является идеальным напарником для молодого Габриэла Бортолето:
«Габи – классный парень, очень быстрый гонщик. Хотя ему всего 21 год, он уже развил в себе характер настоящего лидера, не утратив желания учиться.
Нико, который провел более 250 Гран-при – идеальный напарник для него. Они здорово ладят и работают сообща. Именно это и нужно команде на данной стадии. Противостояние внутри коллектива создало бы ненужное напряжение. Я очень доволен».
