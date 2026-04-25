Андреа Кими Антонелли: «Отмена двух Гран-при стала не лучшей новостью. В хорошей форме тебе хочется продолжать без перерывов»

Антонелли надеется вернуть себе лучшую форму при возобновлении сезона.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что постарается подойти к возобновлению сезона на Гран-при Майами в наилучшей форме.

«Основная цель – вернуться в чемпионат в той же форме, в которой находился до перерыва, или даже прибавить. Я старался много тренироваться, улучшая свою физическую форму, готовясь. К Гран-при Майами нужно многое подготовить.

Отмена двух Гран-при стала не лучшей новостью. Ведь когда ты находишься в отличной форме и выступаешь на таком уровне, тебе хочется продолжать без перерывов, чтобы удерживать форму до конца сезона.

Этап в Майами простым не будет. Особенно учитывая изменения технического регламента – что должно немного усложнить задачу. Но в целом мы постараемся подготовиться как можно лучше. Ведь в нашем распоряжении множество инструментов – это и симулятор, и многое другое.

Уик-энды со спринтом всегда получаются сложными. Всего одна практика, сразу после которой ты отправляешься в квалификацию, где должен быть на пике формы. Ты должен сразу войти в ритм, чтобы поймать момент», – рассказал Антонелли.

