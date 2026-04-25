Мартин Брандл: «Хорнер будет ждать подходящей ситуации, чтобы вернуться в «Ф-1»

Брандл верит в возвращение Хорнера в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что Кристиан Хорнер рано или поздно вернется в чемпионат.

Считается, что Хорнер собрал группу инвесторов и претендует на покупку части акций команды «Альпин», которые сейчас принадлежат американскому инвестиционному фонду Otro Capital.

При этом Брандл сомневается, что кандидатура Хорнера всерьез обсуждается в «Астон Мартин ».

«Я сильно в этом сомневаюсь. Ведь Кристиан хочет заполучить себе кусочек той команды [став совладельцем], к которой присоединится.

При этом возможно, что Лоренс Стролл и был бы не против такого варианта. То есть, я полагаю, что рано или поздно Кристиан вполне может заполучить часть акций той или иной команды, при этом не тратя на это целое состояния. Не знаю, посмотрим. Думаю, Хорнер будет ждать подходящей ситуации», – рассказал Брандл.

Вот почему Расселл все равно станет чемпионом «Ф-1» – невезение не остановит