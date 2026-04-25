Мартин Брандл: «Хорнер будет ждать подходящей ситуации, чтобы вернуться в «Ф-1»

Брандл верит в возвращение Хорнера в «Ф-1».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл уверен, что Кристиан Хорнер рано или поздно вернется в чемпионат.

Считается, что Хорнер собрал группу инвесторов и претендует на покупку части акций команды «Альпин», которые сейчас принадлежат американскому инвестиционному фонду Otro Capital.

При этом Брандл сомневается, что кандидатура Хорнера всерьез обсуждается в «Астон Мартин».

«Я сильно в этом сомневаюсь. Ведь Кристиан хочет заполучить себе кусочек той команды [став совладельцем], к которой присоединится.

При этом возможно, что Лоренс Стролл и был бы не против такого варианта. То есть, я полагаю, что рано или поздно Кристиан вполне может заполучить часть акций той или иной команды, при этом не тратя на это целое состояния. Не знаю, посмотрим. Думаю, Хорнер будет ждать подходящей ситуации», – рассказал Брандл.

Вот почему Расселл все равно станет чемпионом «Ф-1» – невезение не остановит

Хонда пригласили Хорнера на Мото ГП в Испании.
Тут же поползли догадки: "В настоящее время в чемпионате мира по мотогонкам выступает заводская команда Honda и клиентская Honda LCR, однако поговаривают, что руководство HRC планирует создать и третью команду, и её может возглавить именно Кристиан Хорнер."
А может он станет владельцем команды формулы Е или функционером ФИА, или заменит Доменикали?!)) В Ф1 Кристиан уже состоялся как легенда, поэтому может позволить себе выбирать любое направление работы , где он будет единоличным боссом
