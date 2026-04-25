Нельсон Пике-младший: «Моей самой большой ошибкой был выбор Бриаторе в качестве менеджера»

Пике-младший до сих пор недоволен работой с Бриаторе.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший отметил, что допустил ошибку, когда не нашел хорошего менеджера, который бы мог работать с ним вместо Флавио Бриаторе.

Пике провел в «Ф-1» два сезона, оба в составе «Рено», на его счету одно попадание на подиум.

«Моей самой большой ошибкой был выбор Бриаторе в качестве менеджера и наставника. Это было большой ошибкой – моей и родителей, – что мы не сделали так, чтобы рядом со мной был кто-то, кому я мог доверять.

Нам следовало найти человека, который бы стал моим советником, защищал бы мои интересы. У Бриаторе же в клиентах было шесть, семь, а то и восемь гонщиков. Я был просто одним из имен в списке. Бриаторе же делал все возможное, чтобы сложить паззл и получить максимальную прибыль», – рассказал Пике-младший.

Босс команды «Ф-1» живет как барон: все в золоте, на стенах – десятки его портретов

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
Я думаю если бы не инцидент в 2007г в Сингапуре (или 2008), он бы так не жалел, хотя он это сделал отчасти того, что он был под давлением Флавио, чтобы остаться в Ф1
Гонял бы +/- со скоростью Алонсо и не пришлось бы ныть и в стены врезаться...
Алексей Мишин
Ну он может быть и не был уровня Алонсо и никогда бы его не достиг, но все-таки, быть на уровне Алонсо в 2008 - это задачка не из лёгких для новичка чемпионата.
Но лучше бы он заднеприводным не был.
ЭЮЯ
Заднеприводным? Я что-то пропустил. Он гей?
Бриаторе разбирается в пилотах. Недаром он в своё время выдернул Шумахера из Джордана. А этому чудаку дали место чисто из-за фамилии.
Дмитрий Травницкий
ну, чтобы оценить талант Шумахера после его дебюта в Джордане, не надо быть мегаспецом в гонках
Сергей Богатырёв
Да какая оценка таланта, когда МиШу, Ведлингер и Ха-ха были три топ проспекта, то есть МиШу уже был на прицеле
