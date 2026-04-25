Нельсон Пике-младший: «Моей самой большой ошибкой был выбор Бриаторе в качестве менеджера»
Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший отметил, что допустил ошибку, когда не нашел хорошего менеджера, который бы мог работать с ним вместо Флавио Бриаторе.
Пике провел в «Ф-1» два сезона, оба в составе «Рено», на его счету одно попадание на подиум.
«Моей самой большой ошибкой был выбор Бриаторе в качестве менеджера и наставника. Это было большой ошибкой – моей и родителей, – что мы не сделали так, чтобы рядом со мной был кто-то, кому я мог доверять.
Нам следовало найти человека, который бы стал моим советником, защищал бы мои интересы. У Бриаторе же в клиентах было шесть, семь, а то и восемь гонщиков. Я был просто одним из имен в списке. Бриаторе же делал все возможное, чтобы сложить паззл и получить максимальную прибыль», – рассказал Пике-младший.
Босс команды «Ф-1» живет как барон: все в золоте, на стенах – десятки его портретов
