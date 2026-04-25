Ландо Норрис о переходе Ламбьязе: «Хотим быть лучшими из лучших во всех областях»

Норрис доволен переходом Ламбьязе в «Макларен».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис считает, что с переходов Джанпьеро Ламбьязе команда станет сильнее.

Ламбьязе, бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл», согласился на предложение «Макларена», где займет должность гоночного директора. Переход должен осуществиться по окончании сезона-2027.

«У нас уже собрана невероятно сильная команда, но мы хотим быть лучшими из лучших во всех областях. И как команда мы считаем, что этот переход поможет нам стать сильнее в конкретной области.

Ламбьязе – настоящий командный игрок и профессионал, который поможет «Макларену» прибавить в своей области. Да, это займет пару лет, но он фантастический специалист.

Работая с Максом Ферстаппеном, он достиг невероятных результатов. Все его знают, всем хорошо знаком его голос, который часто звучит по радио. Это очень интересное подписание, и работа с таким человеком – отличная возможность научиться чему-то новому», – рассказал Норрис.

