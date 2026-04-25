MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес взял поул, Зарко – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й
Пилот «Дукати» Марк Маркес занял 1-ю строчку в квалификации к Гран-при Испании MogoGP.
На втором месте расположился Жоан Зарко («ЛЧР»), на третьем – Фабио ди Джанантонио («ВР46»).
MotoGP
Гран-при Испании
Херес, Херес-де-ла-Фронтера
25 апреля 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марк Маркес («Дукати») – 1.48,087
2. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,140
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,010
4. Марко Беццекки («Априлия») +1,028
5. Алекс Маркес («Грезини») +1,059
6. Педро Акоста («КТМ») +1,143
7. Хорхе Мартин («Априлия») +1,422
8. Энеа Бастианини («Тек 3») +2,377
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +2,437
10. Франческо Баньяя («Дукати») +2,940
11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +3,023
12. Фермин Альдегер («Грезини») +3,357
Жоан как обычно по дождю очень хорош