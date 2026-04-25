  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Испании. Марк Маркес взял поул, Зарко – 2-й, Ди Джанантонио – 3-й
Марк Маркес взял поул в Хересе.

Пилот «Дукати» Марк Маркес занял 1-ю строчку в квалификации к Гран-при Испании MogoGP.

На втором месте расположился Жоан Зарко («ЛЧР»), на третьем – Фабио ди Джанантонио («ВР46»).

MotoGP

Гран-при Испании

Херес, Херес-де-ла-Фронтера

25 апреля 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марк Маркес («Дукати») – 1.48,087

2. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,140

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +1,010

4. Марко Беццекки («Априлия») +1,028

5. Алекс Маркес («Грезини») +1,059

6. Педро Акоста («КТМ») +1,143

7. Хорхе Мартин («Априлия») +1,422

8. Энеа Бастианини («Тек 3») +2,377

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +2,437

10. Франческо Баньяя («Дукати») +2,940

11. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +3,023

12. Фермин Альдегер («Грезини») +3,357

Опубликовал: Тимофей Поршнев
logoчемпионат мира MotoGP
Марко Беццекки
Жоан Зарко
logoМарк Маркес
logoХорхе Мартин
Фермин Альдегер
Алекс Маркес
Дукати
Трэкхаус Рейсинг
ВР46
ЛЧР
Энеа Бастианини
logoГран-при Испании Motogp
результаты
КТМ
Аи Огура
Грезини
Априлия
logoФранческо Баньяя
Фабио ди Джанантонио
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то возвращаются гоночки!
Жоан как обычно по дождю очень хорош
Неожиданный поул! Красавчик Марк!)
Фига разрывы в квалифе =))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
