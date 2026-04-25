Джолион Палмер: «Насколько характер Риккардо важен с гоночной точки зрения? Это важно для бренда, но если говорить о гонках…»

Палмер поделился мнением об уходе Риккардо из «Ф-1».

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер считает, что Даниэлю Риккардо не хватило чистой скорости, чтобы сохранить место в чемпионате.

«Когда речь зашла о медийных личностях, я вот подумал о том, как люди ведут себя перед камерой, и мне тут же пришел на ум Даниэль Риккардо .

Что за человек! Когда все идет хорошо и Дэнни Рик в прекрасном, жизнерадостном настроении, то ты думаешь, что этот парень приносит дополнительную энергию – что в свое время чувствовалось в «Ред Булл ».

Тем не менее при всем при этом нужно подумать, насколько все это важно с гоночной точки зрения? Это важно для личного бренда пилота, но если речь идет о команде, которая ищет гонщика…

Полагаю, бренд – это важно. Поэтому Льюис [Хэмилтон] очень ценен для «Феррари». В прошлом Дэнни Рик очень многое дал бы команде с точки зрения характера и личности – но не факт, что это помогло бы на трассе.

В итоге здесь возникает своего рода противоречие. Приятно работать с яркой личностью, которая приезжает в Остин верхом на лошади – это здорово. Но это происходит за счет чего-то другого. Нужно найти баланс», – сказал Палмер.

Джолион Палмер о пиковом Хэмилтоне: «2008-й – Льюис ворвался с невероятной уверенностью. В «Мерседесе» сопротивления было не так много»

