  • Джонни Херберт: «Куда уйдет Ферстаппен, если покинет «Ред Булл»? Все знают, что Вольфф думает о Максе»
Джонни Херберт: «Куда уйдет Ферстаппен, если покинет «Ред Булл»? Все знают, что Вольфф думает о Максе»

Херберт оценил будущее Ферстаппена после ухода Ламбьязе.

Бывший пилот «Ф-1» Джонни Херберт прокомментировал переход Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера Макса Ферстаппена – в «Макларен» после сезона-2027.

«Это уже не тот «Ред Булл», что в прошлом. Могу понять, почему в команде многое меняется и почему Ламбьязе ушел – все это связано со всеми происходящими в команде изменениями и со всем тем позитивом, который окружает «Макларен».

«Макларен» многого добился за последние пару лет – и даже в этом сезоне, несмотря на не самое впечатляющее начало, они набирают обороты и становятся более конкурентоспособными.

Мы знаем, что Макс не особо доволен ситуацией [в «Ред Булл»]. Переход Ламбьязе – это своего рода подтверждение того, что и Макс на пути к уходу из команды? Вопрос только – куда он уйдет? Мы знаем, что он очень хочет гоняться там, где будет получать удовольствие.

Есть три производителя: один из них – «Феррари», еще один – «Макларен», и еще один – «Мерседес», к которому Макс практически присоединился. Мы все знаем, что Тото [Вольфф] думает о Максе и насколько сильно он его ценит.

Не думаю, что Макс уйдет из спорта. Я бы очень удивился, если бы это произошло. Максу просто нужна свобода, чтобы почувствовать удовольствие от жизни и гонок. Самое замечательное в Максе то, что он хочет наслаждаться пилотажем. Ему не очень нравится тот путь, по которому пошла «Формула-1». У [Лорана] Мекьеса, безусловно, много дел!» – отметил Херберт.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Mirror
переход в мак был бы еще тупее чем вляпаться в феррари. Зак браун уже назначил норриса своей второй женой, он не вылазит у него из боксов, а в инсте выкладывает фотки как кормит того с рук. Тапок + норрис в маке это была бы ровно та же история как и левайс + алонсо, где первый номер определяется не по скилу, а по правильному паспорту.
Сьюзи знает?
