Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»

Расселл будет рад, если соперники догонят «Мерседес».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе за титул с напарником Андреа Кими Антонелли .

«В данный момент мы сражаемся только между собой. В прошлом году можно было квалифицироваться в двух десятых друг от друга, и между нами оказывались четыре или пять болидов. После плохого старта не удавалось вернуться в лидеры, как происходит сейчас.

Получается, нас не наказывают за ошибки – пока что не наказывают в этом сезоне.

[Антонелли – ] фантастический гонщик. Я видел это в прошлом году – были признаки отличной скорости. Сейчас очень рано о чем-то рассуждать, и, уверен, борьба будет очень плотной», – заявил британец.

Расселл рассказал, надеется ли на доминирование «Мерседеса» или на вмешательство других команд:

«Должен честно признаться. Я очень люблю соперничество. Это делает гонки захватывающими.

Я обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Каждый день своей жизни. Я хочу, чтобы мой соперник выкладывался по полной – я хочу побеждать других, зная, что они показали свой максимум. Вот что меня заряжает.

Так что, на мой взгляд, чем больше, тем лучше».

