18

Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»

Расселл будет рад, если соперники догонят «Мерседес».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе за титул с напарником Андреа Кими Антонелли.

«В данный момент мы сражаемся только между собой. В прошлом году можно было квалифицироваться в двух десятых друг от друга, и между нами оказывались четыре или пять болидов. После плохого старта не удавалось вернуться в лидеры, как происходит сейчас.

Получается, нас не наказывают за ошибки – пока что не наказывают в этом сезоне.

[Антонелли – ] фантастический гонщик. Я видел это в прошлом году – были признаки отличной скорости. Сейчас очень рано о чем-то рассуждать, и, уверен, борьба будет очень плотной», – заявил британец.

Расселл рассказал, надеется ли на доминирование «Мерседеса» или на вмешательство других команд:

«Должен честно признаться. Я очень люблю соперничество. Это делает гонки захватывающими.

Я обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Каждый день своей жизни. Я хочу, чтобы мой соперник выкладывался по полной – я хочу побеждать других, зная, что они показали свой максимум. Вот что меня заряжает.

Так что, на мой взгляд, чем больше, тем лучше».

Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»

Джордж Расселл о статусе фаворита: «Нас ждет чертовски длинный сезон, еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
На словах ты Лев Толстой …
Конкуренция максимальная 😂😂😂😂
Конкуренция максимальная 😂😂😂😂
Комментарий скрыт
Это проблема исключительно Джорджа. Если он за пять лет не смог стать в МБ первым номером, то уже не станет
Да но Жорик... Все обожают так побеждать, но есть проблема. Ни одной такой победы у тебя не было
Да но Жорик... Все обожают так побеждать, но есть проблема. Ни одной такой победы у тебя не было
Ну у него до этого сезона было несколько побед. Явно не на самой быстрой машине
Ну у него до этого сезона было несколько побед. Явно не на самой быстрой машине
В те уикенды Мерседес летел по холодку, будучи первой силой
Фантазёёёёёр, мы его называли.
Принцесса вместо борьбы вечно включает режим нытья: "он смещался на торможении, накажите... он выехал за пределы, накажите... он меня обогнал и должен вернуть позицию!"
Фантазёёёёёр, мы его называли. Принцесса вместо борьбы вечно включает режим нытья: "он смещался на торможении, накажите... он выехал за пределы, накажите... он меня обогнал и должен вернуть позицию!"
Комментарий скрыт
С тобой тапок разговаривает? Мило
Именно поэтому Джордж сейчас в каждом вью рассказывает, какой замечательный нынешний регламент)
Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция минимальная. Чем меньше соперников, тем лучше»*
странный человек,то ноет,то выёживается без меры
