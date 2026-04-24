Джордж Расселл: «Обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Чем больше соперников, тем лучше»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о борьбе за титул с напарником Андреа Кими Антонелли.
«В данный момент мы сражаемся только между собой. В прошлом году можно было квалифицироваться в двух десятых друг от друга, и между нами оказывались четыре или пять болидов. После плохого старта не удавалось вернуться в лидеры, как происходит сейчас.
Получается, нас не наказывают за ошибки – пока что не наказывают в этом сезоне.
[Антонелли – ] фантастический гонщик. Я видел это в прошлом году – были признаки отличной скорости. Сейчас очень рано о чем-то рассуждать, и, уверен, борьба будет очень плотной», – заявил британец.
Расселл рассказал, надеется ли на доминирование «Мерседеса» или на вмешательство других команд:
«Должен честно признаться. Я очень люблю соперничество. Это делает гонки захватывающими.
Я обожаю побеждать, когда конкуренция максимальная. Каждый день своей жизни. Я хочу, чтобы мой соперник выкладывался по полной – я хочу побеждать других, зная, что они показали свой максимум. Вот что меня заряжает.
Так что, на мой взгляд, чем больше, тем лучше».
Джордж Расселл о «Ф-1» 2000-х: «Потрясающий рев мотора, но обгонов не было. Мы отмечаем минусы в настоящем и помним хорошее о прошлом»
Джордж Расселл о статусе фаворита: «Нас ждет чертовски длинный сезон, еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок»
Принцесса вместо борьбы вечно включает режим нытья: "он смещался на торможении, накажите... он выехал за пределы, накажите... он меня обогнал и должен вернуть позицию!"