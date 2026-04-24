  • Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»
Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»

Уиндзор вступился за Ферстаппена на фоне недовольства Макса «Ф-1».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор поделился мнением о негативном отношении лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена к регламенту 2026 года.

«Не считаю, что Макс жалуется слишком много. Он просто описывает ситуацию.

Можно рассуждать о том, что Макс высказывается громче всех, потому что у «Ред Булл» все не очень хорошо. Но суть в том, что впервые в карьере он мало что может поделать с этим. В прошлом у «Ред Булл» часто возникали проблемы с балансом, сцеплением, передачами вверх или вниз – со всеми этими вещами, о которых он всегда ноет.

Однако обычно ему – вместе с командой – удавалось найти решение и показать хорошее время. Впервые у него плохая машина, с которой это не получается. Вот почему люди должны прислушиваться к нему, на мой взгляд.

Если болид быстрый и команда побеждает – все хорошо. И, естественно, любой пилот любит выигрывать – что Макс Ферстаппен, что Кими Антонелли. Но впервые в эру Макса мы видим его в плохом болиде, с которым он ничего не может поделать. Вот в чем суть.

И, на мой взгляд, он прав, говоря об этом. Почему люди считают, что четырехкратный чемпион мира слишком много жалуется, если указывает на это, причем весьма рационально? Очевидно, они толком не слушают, что он говорит, или не слишком задумываются о «Ф-1», – заключил эксперт.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Питера Уиндзора
Как будто результаты в Торо Россо были лучше. Просто после Торо Россо Макс был в команде, которая всегда была в топ-3
Именно так - Питер Уиндзор просто забыл сказать, что Максу в принципе никогда и не приходилось, что-то делать с плохим болидом.
Это дела команды (и в связке с гонщиком, да!), но не гонщика.
Гонщик (любой!) - только констатирует факты (и свои пожелания!).
Может , не такой уж плохой болид был до сих пор???
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Майами-2026. Расписание трансляций
вчера, 20:30
Джолион Палмер: «Ставлю на победу Норриса над двумя «Мерседесами» в Майами»
вчера, 19:08
Алекс Албон: «У болида «Уильямса» большой потенциал для развития»
вчера, 18:13
Карун Чандок: «Трасса в Майами была одной из немногих, где в прошлом году у Антонелли было преимущество в скорости над Расселлом»
вчера, 17:26
Мартин Брандл: «Если Хэмилтон почувствует запах победы, то вполне может выиграть титул»
вчера, 16:38
Себастьян Ожье: «На данный момент все идет к моему уходу из WRC»
вчера, 16:04
Дэймон Хилл: «Ощущение, что пилотам не нравится управлять этими болидами «Ф-1» – и речь в том числе о машинах с граунд-эффектом»
вчера, 15:16
Оскар Пиастри: «Поставил бы второе место в Японии выше около 50% своих побед»
вчера, 14:21
Андреа Кими Антонелли о втором сезоне: «Стал чувствовать себя сильнее, я лучше контролирую ситуацию»
вчера, 14:12
Андреа Стелла: «Уже обсуждаем, как фундаментально улучшить двигатели»
вчера, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
вчера, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
вчера, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем