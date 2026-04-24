Питер Уиндзор: «Ферстаппен не жалуется слишком много, а описывает ситуацию. Макс впервые ничего не может поделать с плохим болидом»

Уиндзор вступился за Ферстаппена на фоне недовольства Макса «Ф-1».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор поделился мнением о негативном отношении лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена к регламенту 2026 года.

«Не считаю, что Макс жалуется слишком много. Он просто описывает ситуацию.

Можно рассуждать о том, что Макс высказывается громче всех, потому что у «Ред Булл » все не очень хорошо. Но суть в том, что впервые в карьере он мало что может поделать с этим. В прошлом у «Ред Булл» часто возникали проблемы с балансом, сцеплением, передачами вверх или вниз – со всеми этими вещами, о которых он всегда ноет.

Однако обычно ему – вместе с командой – удавалось найти решение и показать хорошее время. Впервые у него плохая машина, с которой это не получается. Вот почему люди должны прислушиваться к нему, на мой взгляд.

Если болид быстрый и команда побеждает – все хорошо. И, естественно, любой пилот любит выигрывать – что Макс Ферстаппен, что Кими Антонелли. Но впервые в эру Макса мы видим его в плохом болиде, с которым он ничего не может поделать. Вот в чем суть.

И, на мой взгляд, он прав, говоря об этом. Почему люди считают, что четырехкратный чемпион мира слишком много жалуется, если указывает на это, причем весьма рационально? Очевидно, они толком не слушают, что он говорит, или не слишком задумываются о «Ф-1», – заключил эксперт.

Уход Ферстаппена из «Ф-1» ради дрим-тим с Феттелем и Алонсо? Автоконцерны подерутся за такой шанс

Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»