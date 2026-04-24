Зак Браун о регламенте: «На старте гибридной эры поднялся такой же шум. Поначалу мы все любим драматизировать»

Браун призвал не преувеличивать проблемы «Ф-1» 2026 года.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на критические замечания в адрес нового регламента «Формулы-1» со стороны гонщиков и фанатов.

«Прошли всего три гонки. Здорово, что все так заинтересованы новыми технологиями, новыми правилами, новыми машинами. Поначалу мы все любим немного драматизировать.

Впереди четвертая гонка, и мы внесли существенные изменения, которые, как я считаю, серьезно улучшат ситуацию. Будем ли мы и дальше двигаться в этом направлении – подождем и посмотрим.

На старте гибридной эры поднялся такой же шум, а в конечном итоге все сложилось вполне нормально. Разумеется, сейчас мы не хотим ждать десять лет, но [к концу цикла] это была самая конкурентная «Формула-1» в истории, и инженеры проявили себя потрясающим образом. Они добились быстрого развития технологий.

Думаю, сейчас скорее недовольны те болельщики, которые давно следят за гонками, а не новые фанаты. Пожалуй, не совсем честно разделять их по категориям, но речь о тех, кто смотрит «Ф-1» давно.

На пит-уолл следить за гонками интересно. Я понимаю недовольство гонщиков, но можно просто взять и посмотреть борьбу по телевизору. Не помню, чтобы раньше лидеры менялись четыре или пять раз за два-три круга, и наблюдать за этим было очень интересно.

Пилоты недовольны тем, каким образом им приходится обгонять друг друга по четыре или пять раз, но это не ощущается по ТВ. Гонки очень захватывающие.

Сейчас мы приняли корректирующие меры, и, надеюсь, получится достичь обеих целей: и трансляции останутся интересными, и гонщики будут по-настоящему ощущать, что у них под задницей болид «Формулы-1», – заявил Браун.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при Австралии
регламент
logoФормула-1
logoЗак Браун
logoМакларен
5 комментариев
Вот ведь невежда. В сезоне 1982 побеждали 8 разных команд, например, и это всего за 15 этапов!
Ответ MUTbKA
Вот ведь невежда. В сезоне 1982 побеждали 8 разных команд, например, и это всего за 15 этапов!
и что с того что побеждали разные команды, если борьбы между ними был мизер?
Ответ Lordk
и что с того что побеждали разные команды, если борьбы между ними был мизер?
По-видимому, у Вас очень специальное определение для понятия "борьба". Можете поделиться?
Хм...заявление бодрое. Перерыв, надеемся, провели удачно и вселяет уверенность в последующих гонках?)
